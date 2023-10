Tuchel gesteht: "Wir laufen die ganze Zeit hinterher"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Thomas Tuchel sieht beim FC Bayern noch Luft nach oben

Thomas Tuchel hat in rund sieben Monaten beim FC Bayern schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Vor dem dritten Gruppenspiel des deutschen Rekordmeisters in der Champions League hat der Trainer nun über den Druck in München gesprochen.

"Wir haben letztes Jahr unsere hohen Ziele nicht erreicht und versuchen jetzt, eine Mannschaft zu formen, die bis zum Ende um alle Titel mitspielt", verriet der 50-Jährige im Interview mit der UEFA.

Erst ein überraschender Patzer von Borussia Dortmund am letzten Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison hatte dem FC Bayern eine Spielzeit ohne Trophäe erspart. In der Folge baute der Klub seinen Kader auf zahlreichen Positionen um, erste Fortschritte sind mittlerweile sichtbar.

Tuchel erklärte: "Wir machen uns alle Druck selbst. Wir wollen immer das perfekte Training haben, die perfekte Trainingswoche haben, das perfekte Spiel haben. Aber wir laufen die ganze Zeit hinterher, denn das perfekte Spiel existiert nicht."

Generell seien die Ansprüche an der Säbener Straße "extrem hoch", so der Übungsleuter: "Bei Bayern werden Siege erwartet. Es werden auch Siege mit attraktiven Spiel und vielen Toren erwartet. Manchmal kann man das nicht alles liefern."

FC Bayern: Thomas Tuchel noch nicht zufrieden

In der Liga rangiert der FC Bayern nach acht Spieltagen auf Rang drei hinter Primus Bayer Leverkusen und dem Überraschungsteam VfB Stuttgart.

"Ich bin noch nicht zu 100 % zufrieden, wie wir spielen. Aber wir finden Wege, als Sieger vom Platz zu gehen", verdeutlichte Tuchel: "Der Prozess der Anpassung ist noch nicht abgeschlossen für mich."

Am Dienstag treten die Münchner in der Königsklasse beim türkischen Meister Galatasaray an. Seine ersten beiden Begegnungen in der Gruppenphase hat der deutsche Branchenführer gewonnen.

"Wir haben jetzt einige Spiele nach Rückstand gedreht und entwickeln gerade eine Wettbewerbshärte", betonte Tuchel, der mit seinen Schützlingen ein erstes Zwischenziel hat: "Wir wollen zunächst in die K.-o.-Phase kommen und mit ein bisschen Losglück ist es für jeden Viertelfinalisten möglich, das Turnier am Ende zu gewinnen."