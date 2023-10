Nach Schalke-Debakel: Stevens kündigt Spielbesuch an

Revierfoto via www.imago-images.de

Huub Stevens leidet mit seinem FC Schalke 04

Am Sonntag erreichte der FC Schalke 04 bei der fast noch schmeichelhaften 0:3-Niederlage beim Karlsruher SC einen neuen Tiefpunkt. Der Absteiger aus der 1. Bundesliga taumelt derzeit durchs Unterhaus, auch der Trainerwechsel von Thomas Reis zu Karel Geraerts brachte keine schnelle Besserung. Nun schlägt der königsblaue Jahrhundertcoach Huub Stevens Alarm.

Vor der Saison waren sich Fans und Experten einig, dass der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga einer der heißesten Anwärter auf den Aufstieg ist - sie lagen dramatisch falsch.

Nach zehn Spieltagen sind die Knappen Drittletzter, das rettende Ufer ist bereits fünf Punkte entfernt. Die Angst vor dem Komplett-Absturz in die 3. Liga wächst.

"Das hätte ich nicht gedacht", gestand Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens jetzt im Interview mit dem "kicker". Auch der Niederländer hatte die Mannschaft nach der starken letzten Rückserie in der Bundesliga weiter oben erwartet.

Eine tiefergehende Analyse der aktuellen Probleme wollte der 69-Jährige indes (noch) nicht vornehmen. "Dazu bin ich im Moment zu weit weg vom Geschehen", betonte Stevens, der sich am kommenden Samstag lieber selbst ein Bild machen will, wenn S04 daheim auf Hannover 96 trifft: "Die Eindrücke sind am Fernseher oft nicht ausreichend. Ich will mir das mal live ansehen."

FC Schalke 04: Reis-Aus für Stevens "schade"

Dass Trainer Thomas Reis auf Schalke kürzlich von seinen Aufgaben entbunden und durch den Belgier Karel Geraerts ersetzt wurde, fand Stevens nach eigener Aussage "schade".

"Mein Eindruck war, dass er sehr gut zu Schalke 04 gepasst hat - mit Blick auf seine Arbeitsweise, aber auch vom Typ her", erklärte der "Knurrer von Kerkrade".

Reis-Nachfolger Geraerts kenne er nicht, verriet Stevens, dessen fehlende Deutschkenntnisse seien jedoch "in der aktuellen Situation nicht gerade von Vorteil".

Zugleich forderte er eine faire Chance für den neuen Übungsleiter: "Natürlich war er bisher in Deutschland eher unbekannt. Das war bei mir damals aber nicht anders. Ich bin Rudi für alle Zeiten dankbar, dass ich damals den Schritt machen durfte."