Welche Superstars verliert der FC Bayern?

Wie plant der FC Bayern mit Thomas Müller und Co.?

Gleich um vier Top-Stars - Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Jamal Musiala und Leroy Sané - ranken sich beim FC Bayern derzeit Abwanderungsgerüchte. Zudem ist die Zukunft der Routiniers Manuel Neuer und Thomas Müller offen.

Wer bleibt? Wer könnte den deutschen Rekordmeister tatsächlich verlassen? sport.de gibt einen Überblick über den Stand der Dinge bei den heißesten Münchner Personalien.

Joshua Kimmich

Real Madrid, der FC Barcelona und auch Manchester City sollen sich mit einer Verpflichtung des Führungsspielers beschäftigen.

Immer wieder wird zudem gemunkelt, der 28-Jährige, dessen Frau gerade das vierte gemeinsame Kind erwartet, könnte sich eine neue Herausforderung im Ausland vorstellen.

Der FC Bayern will Kimmich allerdings keinesfalls ziehen lassen. "Natürlich wollen wir ihn so lange wie möglich für uns am Ball sehen und werden ihm das auch in den Vertragsgesprächen vermitteln", kündigte Präsident Herbert Hainer zuletzt gegenüber "Sport Bild" an.

Kimmichs Vertrag läuft 2025 aus. Sollten nicht bald Verhandlungen über seine Zukunft stattfinden, dürften die Wechselgerüchte also noch mehr Fahrt aufnehmen.

Alphonso Davies

Vor der Entlassung des ehemaligen Sportvorstands Hasan Salihamidzic stand Davies angeblich kurz vor einer Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags.

Seitdem sind die Verhandlungen aber zum Erliegen gekommen. Sein umtriebiger Berater Nedal Huoseh kokettierte mehrfach öffentlich mit einem Vereinswechsel.

Ein namhafter Abnehmer stünde wohl schon bereit: Real Madrid soll Davies als Wunschspieler für die linke Abwehrseite auserkoren haben.

Zuletzt hieß es in Spanien, Klub-Boss Florentino Pérez erhoffe sich im kommenden Sommer einen Deal nach dem Vorbild der Verpflichtung von Toni Kroos im Jahr 2014.

Dann, so die angeblichen Gedankenspiele der Königlichen, stehe der FC Bayern in der Causa Davies wegen des ein Jahr später auslaufenden Vertrags unter Druck und sei dazu bereit, ihn sogar für eine Summe unterhalb seines eigentliche Marktwerts ziehen zu lassen.

Jamal Musiala

Der wertvollste Akteur des aktuellen Münchner Kaders weckt natürlich auch Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz - zumal es mit der Musiala-Seite bislang keine konkreten Verhandlungen über eine Verlängerung seines 2026 auslaufenden Vertrags geben soll.

"Sky" zufolge soll sich der 20-Jährige im Fall eines Abgangs vom FC Bayern einen Wechsel zu Real Madrid oder Manchester City vorstellen können.

Vor allem die Gerüchte um den englischen Triple-Sieger nahmen zuletzt Fahrt auf. Star-Coach Pep Guardiola will den teilweise in England aufgewachsenen Nationalspieler von einer Rückkehr auf die Insel überzeugen, berichtete "Bild".

Das spanische Portal "El Nacional" schrieb sogar von einer Art "All-In-Befehl" in der Causa Musiala, den Guardiola bei Citys schwerreichen Besitzern hinterlegt haben soll.

Klar ist aber auch: Kampflos wird der FC Bayern sein größtes Juwel keinesfalls ziehen lassen. Zumindest über einen ersten losen Austausch mit seinen Beratern berichtete zuletzt "Sky".

Leroy Sané

Für den derzeit stark auftrumpfenden Nationalspieler soll im kommenden Sommer laut "Sport Bild" eine Grundsatzentscheidung anstehen: Entweder Sané orientiert nach seinem Gastspiel bei Manchester City zwischen 2016 und 2021 erneut in Richtung Ausland, oder er verlängert seinen 2025 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern langfristig.

Interesse an einer Verpflichtung des 27-jährigen Flügelstürmers soll der FC Liverpool zeigen. Sané will sich aber vorerst auf die vor ihm liegenden sportlichen Herausforderungen konzentrieren, hieß es bei "Sport1".

Der FC Bayern will in der Personalie allerdings aufs Gaspedal drücken. "Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen", kündigte Sportdirektor Christoph Freund unlängst an.

Sané sei "ein außergewöhnlich guter Spieler für Bayern München, ein Schlüsselspieler", lobte der Funktionär und ergänzte: "Es wäre schön, wenn er lange in München bleiben könnte."

Thomas Müller und Manuel Neuer

Noch akuter als die anderen Personalien drängt die Frage nach der Zukunft der Altstars Thomas Müller und Manuel Neuer.

Die Verträge der beiden laufen bereits im kommenden Sommer aus. Ab dem 1. Januar dürften dementsprechend interessierte Klubs auch offiziell an sie herantreten und versuchen, sie von einem Wechsel zu überzeugen.

Laut "kicker" sind Zukunftsgespräche zwischen dem FC Bayern und Neuer noch vor dem Jahreswechsel geplant.

Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, wie sich der 37-Jährige nach seiner monatelangen Verletzungspause bei der Rückkehr zwischen die Pfosten präsentiert. Er selbst soll sich noch mehrere Jahre auf Top-Niveau zutrauen.

Müller hatte "Sport Bild" zufolge eigentlich schon den Plan gefasst, seine Karriere im EM-Sommer 2024 zu beenden.

Allerdings kann er sich demnach wegen seiner guten aktuellen Verfassung inzwischen vorstellen, doch noch eine Saison dranzuhängen - und das wenig überraschend bei "seinem" FC Bayern.

Auch mit dem Ur-Münchner wollen die Verantwortlichen angeblich noch in diesem Jahr sprechen.

