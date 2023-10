Hier läuft Eintracht Frankfurt vs. BVB im TV und Stream

IMAGO/Laci Perenyi

Der BVB tritt am Sonntag bei Eintracht Frankfurt an

Nach dem Befreiungsschlag in der Champions League muss Borussia Dortmund am Sonntag zurück in den Bundesliga-Alltag. Mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr) steht auch dort ein echter Härtetest bevor. Wo wird die Partie SGE vs. BVB live im TV und Stream gezeigt?

Die Stars von Borussia Dortmund ließen sich am Mittwochabend in Newcastle zurecht von den mitgereisten Fans feiern. Durch den knappen 1:0-Erfolg in Nordengland stehen dem Team von Trainer Edin Terzic in der Königsklasse wieder alle Türen offen. Mit nun vier Punkten aus drei Spielen scheint selbst das Achtelfinale wieder in Reichweite.

Noch mehr Mut dürfte der BVB-Führung die Art und Weise des Sieges machen. Im Dauerregen von Newcastle zeigte die Borussia schließlich erst spielerische Qualität und mit der Führung im Rücken dann großen Kampf und Aufopferungsbereitschaft.

Gegen die Eintracht dürften diese Tugenden erneut gefragt sein. Mit zuletzt zwei Siegen gegen Heidenheim (2:0) und Hoffenheim (3:1) hat das Team von Dino Toppmöller jüngst in die Spur gefunden und sich wieder an die europäischen Plätze herangeschoben.

Die Adler haben mit dem BVB zudem noch eine Rechnung offen. Das letzte Duell in Frankfurt (1:2) gewannen die Gäste im vergangenen Herbst lediglich, weil Schiedsrichter Sascha Stegemann der Eintracht einen glasklaren Elfmeter verwehrte. Das Foul von Karim Adeyemi an Jesper Lindström lieferte damals wochenlang Gesprächsstoff.

Das Rückspiel im Signal Iduna Park entschieden die Westfalen dann klar mit 4:0 für sich.

Bundesliga: Hier läuft Eintracht Frankfurt vs. BVB live im TV und Stream