Hier läuft FC Bayern vs. Darmstadt im TV und Stream

IMAGO/Philippe Ruiz

Der FC Bayern fordert in der Bundesliga Aufsteiger Darmstadt 98

In der Bundesliga befindet sich der FC Bayern aktuell in der ungewohnten Verfolgerrolle. Das Heimspiel gegen Aufsteiger Darmstadt 98 bietet dem Rekordmeister am Samstag (15:30 Uhr) die Gelegenheit, seine Position zu verbessern. Wo läuft die Partie im TV und Stream?

Der FC Bayern hat in der Champions League einen schweren Gang hinter sich. Noch am Dienstagabend stand die Elf von Trainer Thomas Tuchel im Hexenkessel von Istanbul gegen Galatasaray phasenweise mit dem Rücken zur Wand.

Zwar setzte sich beim 3:1-Erfolg letztlich die individuelle Qualität der Münchner durch, dennoch dürfte die Partie ein Weckruf für den FC Bayern gewesen sein. Von seiner Titelform scheint der FCB nämlich aktuell noch ein Stück entfernt zu sein. Die angespannte Personalsituation bereitet Tuchel und Co. ebenfalls Kopfzerbrechen.

Das vermeintlich eher leichte Heimspiel gegen Aufsteiger Darmstadt 98 kommt da wohl genau zum richtigen Zeitpunkt. Zwar gelangen dem Team von Torsten Lieberknecht jüngst einige Achtungserfolge. Die Rollen sind am Samstagnachmittag in der Allianz Arena dennoch klar verteilt.

Alles andere als ein Sieg der Hausherren käme einer Sensation gleich. Nicht selten setzte es für Underdogs in München in jüngerer Vergangenheit krachende Pleiten. Vor gerade einmal vier Wochen ging beispielsweise der VfL Bochum mit 0:7 beim FC Bayern unter.

Aus Bayern-Sicht könnte das kommende Wochenende unabhängig vom Ergebnis für einen emotionalen Höhepunkt sorgen. Kapitän Manuel Neuer steht nämlich nach fast einem Jahr Pause vor seinem Comeback. Der Unterschenkelbruch der Nummer eins ist verheilt, einem Einsatz steht wohl nichts mehr im Weg.

Hier läuft FC Bayern vs. SV Darmstadt 98 live im TV und Stream