Partys bis 4 Uhr? Vorwürfe gegen Neymar

Superstar Neymar lässt's auf Partys gerne mal krachen

Nach sechs Jahren kehrte Superstar Neymar dem französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain im Sommer den Rücken. Einige trauerten dem Brasilianer nach, andere nicht. Äußerst froh über den Abschied des Superstars zeigte sich nun ein ehemaliger Nachbar, der von wilden Party-Nächten in der Villa des 31-Jährigen berichtete.

Wer sich schon immer mal wie Neymar fühlen wollte, bekommt nun im Pariser Nobel-Viertel Bougival die Chance dazu. Dort steht das ehemalige Wohnhaus bzw. die Villa des Brasilianers in diesen Tagen zum Verkauf (Kostenpunkt: rund 8 Mio. Euro). Auf knapp 800 Quadratmetern genoss der Superstar dort seine Freizeit in Paris.

Dabei ließ es Neymar mehr als ein Mal so richtig krachen. Die Zeitung "Le Parisien" begab sich auf Spurensuche und befragte einige ehemalige Nachbarn des 31-Jährigen, wie sie die Zeit im unmittelbaren Dunstkreis des Fußballers erlebten. Dabei kam der Brasilianer alles andere als gut weg.

Neymar-Partys bis 4 Uhr morgens

"Es war Chaos", sagte ein früherer Nachbar, der anonym bleiben wollte: "Wir haben Frauen auf Portugiesisch schreien hören, während sie die Korken knallen ließen. Er hat große Projektoren gehabt, die mitten in der Nacht alles bei uns erleuchtet haben. Jedes Wochenende wurde locker bis 4 Uhr gefeiert. Vor allem an Spieltagen im Sommer. Die Musik war so laut, dass ich das Gefühl hatte, die Party wäre in meinem Wohnzimmer."

Mehrmals habe er die Polizei angerufen und sich über die Ruhestörung beklagt, erklärte der Nachbar: "Aber das gab dann 135 Euro Strafe. Was soll das bewirken?" Sein Fazit der gemeinsamen Zeit: "Wir sind froh, dass er weg ist."

"Wäre gerne eingeladen worden"

Ein anderer Nachbar zeichnete dagegen ein anderes Bild. Er bestätigte zwar die regemäßigen Partys, diese seien jedoch "relativ früh" geendet. "Es hat einfach ein bisschen Leben in die Nachbarschaft gebracht. Andererseits wäre ich gerne auch mal eingeladen worden", sagte er.

Immobilienmakler Antoine Ferri, der Neymar die Villa einst vermittelte, behauptete ebenfalls, dass sich Neymars Party-Aktivitäten im Rahmen hielten. "Es stimmt schon, dass er ein ungewöhnlicher Mieter in dieser Nachbarschaft war. Aber es gab nur zwei wichtige Termine pro Jahr [an denen gefeiert wurde]: seinen Geburtstag und das Ende der Saison. Aber selbst diese Abende sind verhalten, ruhig und respektvoll abgelaufen", erklärte der Makler.