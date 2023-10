FC Bayern an PSG-Senkrechtstarter interessiert?

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Warren Zaïre-Emery startet bei PSG durch

Warren Zaïre-Emery ist bei Paris Saint-Germain in dieser Saison der Durchbruch gelungen. Der französische Meister will den Youngster langfristig an sich binden. Der FC Bayern sowie Manchester City sollen sich gleichzeitig um den zentralen Mittelfeldspieler bemühen.

Warren Zaïre-Emery besitzt bei Paris Saint-Germain noch einen Vertrag bis 2025. Aus Sicht des französischen Hauptstadtklubs soll sich das schnell ändern. PSG will dem Vernehmen nach mit seinem Eigengewächs verlängern.

Laut "Sports Zone" haben Spieler und Verein eine "grundsätzliche Einigung" über ein neues Arbeitspapier erzielt. Konkrete Punkte müssten noch geklärt werden.

Wie es im weiteren Bericht heißt, sollen sich Manchester City und der FC Bayern aber noch um Zaïre-Emery bemühen. Nähere Details werden nicht genannt.

FC Bayern und BVB mit PSG-Youngster in Verbindung gebracht

Der 17-Jährige wurde in der Vergangenheit unter anderem schon mit dem FC Bayern und BVB in Verbindung gebracht, wirklich heiß wurde es allerdings nie. Gut möglich, dass sich die neusten Spekulationen zeitnah durch eine Verlängerung bei PSG von alleine erledigen.

Zaïre-Emery gehört bei Paris Saint-Germain unter dem neuen Coach Luis Enrique in dieser Saison zum Stammpersonal. In den Champions-League-Duellen gegen den BVB (2:0), Newcastle United (1:4) und die AC Mailand (3:0) stand der zweifache U21-Nationalspieler Frankreichs jeweils über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.

PSG dürfte alles daran setzen, um Zaïre-Emery langfristig im Verein zu halten. Der Spielmacher stammt aus der PSG-Jugend und durfte bereits während der vergangenen Saison regelmäßig Profi-Luft schnuppern. Nun ist Zaïre-Emery an der Seine unter Cheftrainer Enrique der große Durchbruch gelungen. Dass sich momentan Transfer-Gerüchte um das Mittelfeld-Juwel ranken, verwundert deshalb auch nicht.