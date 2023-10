Tuchel rasiert Hamann: "Er ist nicht wichtig genug"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dietmar Hamanns Kritik am FC Bayern wollte Thomas Tuchel nicht unkommentiert lassen

In den vergangenen Jahren hat sich Ex-Profi Dietmar Hamann einen Namen als TV-Experte mit spitzer Zunge gemacht. Seine jüngste Abrechnung mit dem FC Bayern hat dem 50-Jährigen nun jedoch einen knallharten Konter durch Thomas Tuchel eingebracht.

"Durch ihre individuelle Klasse finden sie immer Wege zu gewinnen, aber in Sachen Spielfluss und Homogenität lässt bei ihnen vieles zu wünschen übrig", hatte Hamann am Donnerstag in seiner "Sky"-Kolumne moniert.

Vom Auftritt des Bundesligisten in der Champions League gegen Galatasaray (3:1) war der ehemalige deutsche Nationalspieler überhaupt nicht überzeugt.

Hamann betonte: "Bayern hatte in dieser Saison zwei sehr gute Gegner, Leipzig und Leverkusen, und gegen beide waren sie spielerisch unterlegen, auch wenn sie jeweils einen Punkt geholt haben. Auf Dauer wird das nicht gutgehen und vielleicht wird es schon in zehn Tagen in Dortmund nicht mehr reichen."

Der FC Bayern spiele mittlerweile seit sechs Monaten "denselben Fußball, mit wenig Spielkontrolle und Stabilität, und es ändert sich nichts". "Wenn ich das Problem erkenne, muss ich versuchen es zu beheben mit den Spielern, die ich zur Verfügung habe", forderte Hamann.

FC Bayern: Tuchel lässt Hamann eiskalt abblitzen

Auf der Spieltags-Pressekonferenz zum Heimduell mit Aufsteiger SV Darmstadt 98 wurde Bayern-Coach Tuchel am Freitag auf Hamanns neuerliche Schelte angesprochen. Seine Antwort fiel deutlich aus.

"Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl", kommentierte Tuchel die regelmäßigen Tiraden des früheren Bayern-Spielers.

Der Übungsleiter ergänzte: "Er ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns darum kümmern, reagieren oder uns ärgern lassen."

Eine verbale Ohrfeige für Hamann, der in der Vergangenheit schon häufiger mit seinen Aussagen aneckte. Ob eine weitere Retourkutsche folgt, wird wohl das Wochenende zeigen.