Entscheidung um suspendierten BVB-Youngster vertagt

IMAGO/David Inderlied

Paris Brunner ist derzeit vom Trainings- und Spielbetrieb beim BVB ausgeschlossen

Die Personalie Paris Brunner ist bei Borussia Dortmund seit mehr als einer Woche ein großes Gesprächsthema rund um den Klub. Das Offensivjuwel, derzeitiger Top-Torjäger der BVB-U19, wurde aus disziplinarischen Gründen vor dem vergangenen Wochenende suspendiert, stand auch in der Youth League gegen Newcastle United nicht im Dortmunder Aufgebot. Nun gibt es einen neuen Informationsstand.

Die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" berichteten am Freitagnachmittag, dass Paris Brunner auch beim bevorstehenden A-Jugend-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag noch nicht in den Kader der Schwarz-Gelben zurückkehren werde.

Nach Informationen der Zeitung soll es zwar nach der Rückkehr der U19 aus Newcastle ein weiteres Gespräch zwischen der Vereinsführung um Sportdirektor Sebastian Kehl und Nachwuchs-Chef Lars Ricken sowie dem Spieler und seinen Eltern gegeben haben. Eine offizielle Entscheidung werde laut dem Medienbericht aber noch nicht an diesem Wochenende verkündet. Entsprechend fiele der Torjäger der Dortmunder U19 mindestens ein weiteres Spiel aus.

Brunner bangt um Kaderplatz für die U17-WM

In den letzten Tagen mehrten sich aber die Berichte, die von einer baldigen Begnadigung des U17-Nationalspielers ausgehen. Was sich der Youngster genau hat zu Schulden kommen lassen, ist auch weiterhin unklar. Der BVB hatte bis dato lediglich einen "Vorfall" eingeräumt, der schwerwiegend gewesen sein soll und die Klubbosse somit zum Handeln zwang.

Brunner bangt derweil um seine Nominierung für die U17-Weltmeisterschaft, die am 10. November in Indonesien startet. Ob er trotz der Querelen bei Borussia Dortmund dabei ist, wird Nachwuchs-Bundestrainer Christian Wück in der nächsten Woche verkünden. Bis dahin soll dann auch über die Zukunft beim BVB entschieden worden sein.

In der laufenden Spielzeit in der A-Jugend-Bundesliga West hatte es Paris Brunner auf zehn Tore in sieben Spielen gebracht.