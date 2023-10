Tuchel über Müllers Rolle als Dauer-Reservist

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller (l.) ist derzeit nur Ergänzungsspieler beim FC Bayern

Thomas Müller kommt in der laufenden Spielzeit bisher nicht über die Rolle als Teilzeitkraft beim FC Bayern hinaus. Lediglich drei Startelf-Einsätze stehen wettbewerbsübergreifend in 2023/2024 Stand jetzt zu Buche. Am Wochenende wird wohl keiner dazu kommen.

Wenn es am Samstagnachmittag zu Hause gegen den Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt gehen wird, erhält wohl erneut Jamal Musiala den Vorzug vor dem Weltmeister von 2014 auf der zentralen Position hinter Starstürmer Harry Kane.

Sonderliche Anzeichen, dass sich an der gegenwärtigen Hackordnung beim FC Bayern für das Heimspiel gegen die Lilien etwas ändern könnte, gibt es nicht.

Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel war am Freitag aber immerhin bemüht, öffentlichkeitswirksam Verständnis für Fan-Liebling Müller zu zeigen, der in seiner Profi-Karriere schon weit über 600 Pflichtspiele für die Münchner bestritten hat.

"Dass Thomas als Spieler, der es gewohnt ist zu spielen, das nie gerne haben wird, auf der Bank zu sitzen, ist etwas ganz Normales. Ich kann Thomas nur das allergrößte Kompliment machen, wie er im Moment trainiert. Das ist sensationell gut und absolut vorbildlich", war der Übungsleiter des Tabellendritten auf der Spieltags-PK am Freitag in deutlichen Worten um Harmonie bemüht.

Tuchel lobt "echten Teamplayer" Müller

Sechsmal in dieser Saison wurde Müller in Bundesliga und Champions League nur eingewechselt, mehrere Male dabei für lediglich ein paar Minuten in der Schlussphase. Auf einen Treffer bringt es das Bayern-Urgestein noch nicht, hält sich mit öffentlichen Äußerungen über seine Unzufriedenheit aber noch zurück.

Tuchel setzte seine Lobeshymne weiter fort: "Er ist ein echter Teamplayer auf einem extrem hohen Niveau. Ich bin mir sicher, dass wir ihn brauchen, gerade in der jetzigen Verfassung bleibt er ein wichtiger Spieler. Im Moment spielen vorne wirklich alle eine herausragende Saison und sind sehr effektiv."

Wie viele Minuten Tuchel seinem Dauer-Reservisten gegen den SV Darmstadt zugestehen wird, zeigt sich am Samstag ab 15:30 Uhr.