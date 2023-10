Hainer richtet besondere Worte an Ulreich

IMAGO/Mladen Lackovic

Herbert Hainer äußerte sich zur Torwartfrage beim FC Bayern

Nach über zehn Monaten Verletzungspause steht Manuel Neuer vor seinem Comeback im Tor des FC Bayern. Der Mannschaftskapitän des Deutschen Fußball-Meisters soll am Samstag im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 (ab 15:30 Uhr) erstmals wieder zwischen den Pfosten der Bayern stehen.

Vereinspräsident Herbert Hainer äußerte sich gegenüber der "Abendzeitung München" zur Rückkehr des viermaligen Welttorhüters, der sich im Dezember 2023 das Schien- und Wadenbein gebrochen hatte und seit dem kein Pflichtspiel mehr für den deutschen Branchenprimus bestritten hatte.

"Wir alle freuen uns sehr, dass Manuel Neuer jetzt, nach knapp elf Monaten, wieder zurückkommt. Er hat im Training unheimlich hart gearbeitet, um so schnell wie möglich wieder im Tor stehen zu können. Beim FC Bayern haben wir drei Top-Torhüter."

Gleichzeitig richtete Hainer auch besondere Worte an die bisherige Nummer eins der Münchner in der laufenden Saison, Sven Ulreich. Dieser habe sich in den letzten Wochen einmal mehr große Verdienste beim FC Bayern erworben, wie der 69-Jährige gegenüber der Zeitung betonte.

Ulreich absolvierte zwölf Saisonspiele

"Höchster Respekt vor Sven Ulreich! Wann immer er für Manuel Neuer einspringt, kann man sich auf ihn verlassen. Ob in Leipzig, Kopenhagen oder Istanbul – er hat Bälle herausgeholt, wie sie sonst wohl nur Manuel Neuer gehalten hätte. Sven Ulreich agiert immer im Sinne des Teams. Solche Charaktere sind ungemein wichtig für den Erfolg einer Mannschaft", so der Bayern-Präsident über den 35-Jährigen, der seinen Freund und Kollegen Neuer seit dem Sommer als Stammtorwart vertreten hatte.

Insgesamt hatte Ulreich in der laufenden Saison zwölfmal im Bayern-Tor gestanden, zuletzt beim wichtigen 3:1-Auswärtssieg in der Champions League bei Galatasaray. Mit ihm zwischen den Pfosten verloren die Münchner in 2023/2024 kein einziges Spiel.