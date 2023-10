Topklub schaltet sich in Guirassy-Poker ein

IMAGO/Darius Simka

Verlässt Serhou Guirassy den VfB Stuttgart?

Die Gerüchte um einen Abschied von Top-Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart reißen nicht ab. Nun wird ein weiterer Verein mit dem Super-Stürmer der Schwaben in Verbindung gebracht. Diesmal handelt es sich um einen echten Topklub.

Schon unter der Woche wurde VfB-Torjäger Serhou Guirassy mit einem Transfer in die Premier League in Verbindung gebracht. Da handelte es sich allerdings "nur" um den FC Fulham. Nun berichtet das Portal "Football Insider", dass sich noch ein weiterer Verein aus der englischen Liga um den Top-Torschützen der Bundesliga bemühen will. Bei diesem Klub soll es sich um die Spurs aus Tottenham handeln.

Obwohl die Nord-Londoner auch ohne Harry Kane Woche für Woche glänzen und die heimische Tabelle sogar anführen, sollen die Verantwortlichen bereits Ausschau nach einen neuen Neuner halten. Guirassy soll ihr Interesse geweckt haben.

Guirassy kann den VfB Stuttgart zum Schnäppchenpreis verlassen

Die Gerüchte um den derzeit verletzten 27-Jährigen nehmen in diesen Tagen vor allem deswegen Fahrt auf, weil bekannt wurde, dass er den VfB Stuttgart schon im Winter für eine vergleichsweise geringe Ablösesumme in Höhe von lediglich 17,5 Millionen Euro verlassen kann. Bei den heutigen Marktpreisen ein echtes Schnäppchen.

Auch die Spurs wollen dem Bericht zufolge schon im Winter zuschlagen. Zwar können auch sie Guirassy nicht mit Champions-League- oder Europa-League-Einsätzen ködern, der Trend geht bei den Londonern allerdings in die richtige Richtung. Viele Beobachter attestieren dem Team von Trainer Ante Postecoglou den besten Fußball seit Jahren.

Das spiegelt sich in der Tabelle wider. Derzeit sind die Spurs neben Arsenal die einzig ungeschlagene Mannschaft der Liga. Dabei haben sie unter anderem schon gegen Liverpool, ManUnited und die Gunners gespielt.

Guirassys Vertrag bei den Schwaben läuft noch bis zum Sommer 2026. Dank Ausstiegsklausel kann er den Bundesligisten aber vorzeitig verlassen.