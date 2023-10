Wirtz zum FC Bayern? Hamann lässt aufhorchen

IMAGO/Mika Volkmann

Landet Florian Wirtz beim FC Bayern?

Steht dem FC Bayern ein spannender Transfersommer 2024 bevor? TV-Experte Dietmar Hamann lässt mit einer spannenden Theorie aufhorchen. Im Mittelpunkt: Florian Wirtz und Jamal Musiala.

Seit Wochen ranken sich Spekulationen bezüglich der sportlichen Zukunft von Florian Wirtz. Nicht selten wird der Youngster von Bayer Leverkusen hierbei mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

"Ich glaube, dass er [Wirtz] kommen wird im nächsten Sommer", sagte "Sky"-Experte Dietmar Hamann am Samstag.

Der Vize-Weltmeister von 2002 ging sogar noch einen Schritt weiter: "Über Musiala wurde viel geschrieben. Es gibt einen großen Markt für den Jungen. Wirtz ist mehr der Teamspieler, der andere in Szene bringt. Musiala ist ein Einzelspieler und da haben sie mit Coman und Sane schon welche. Ich würde nicht ausschließen, dass Wirtz kommt und Musiala vielleicht geht."

Musiala besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026. Manchester City wurde unlängst Interesse am 20-Jährigen nachgesagt. Und Wirtz? Dieser ist sogar noch bis 2027 an Bayer Leverkusen gebunden. Aufgrund seiner starken Leistungen fällt der Name des Nationalspielers aber immer wieder in der Gerüchteküche.

Florian Wirtz zum FC Bayern? Christoph Freund reagiert

"Das ist aktuell nicht unser Thema. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben einige Jungs die sich super entwickeln gerade und mit denen wir gerne verlängern wollen", reagierte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bei "Sky" auf die Spekulationen.

An der Säbener Straße stünden "wichtige Gespräche an und dann werden wir sehen, welche Puzzleteile noch fehlen. Aktuell konzentrieren wir uns auf unsere Mannschaft", stellte Freund klar, der mit Blick auf das Bayer-Juwel ergänzte: "Florian Wirtz ist ein richtig guter Spieler, da brauchen wir nicht reden. Aber wir haben auch sehr gute Spieler hier."