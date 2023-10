So lief das Neuer-Comeback beim FC Bayern

IMAGO/Ulmer

Bayern-Keeper Manuel Neuer bekam bei seinem Comeback nicht viel zutun

Kaum ist Manuel Neuer zurück in der Bundesliga, schon werden in München Bundesliga-Rekorde aufgestellt.

Zum ersten Mal seit dem 12. November 2022 stand Manuel Neuer im Tor des deutschen Rekordmeisters. Gegen Darmstadt 98 feierte der Keeper, der sich nach der verkorksten Weltmeisterschaft in Katar den Unterschenkel gebrochen hatte, sein lang ersehntes Comeback.

Eigentlich hätte der 177-malige deutsche Nationalspieler schon längst seine Rückkehr feiern sollen und wollen, mehrere Rückschläge während der Reha verhinderten dies.

Nun also das Comeback im Bayern-Tor – nach 350 Tagen!

Neuer wird von Bayern-Fans bejubelt

Aber wie verlief die Neuer-Rückkehr?

Als der Torhüter und Kapitän das Feld rund 40 Minuten vor dem Anpfiff zum Aufwärmen betritt, ist der Jubel bei den Bayern-Fans groß. Neuer bereitet sich zusammen mit Sven Ulreich und Daniel Peretz auf die Partie vor.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund ist vor dem Spiel bei "Sky" erfreut: "Er wirkt nicht nervös, aber es ist schon ein besonderer Tag nach so einer langen Verletzungszeit. Er hat so lange darauf hingearbeitet, deswegen freuen sich alle jetzt extrem mit, wenn er auf dem Platz steht. Er wirkt sehr fokussiert."

Dann beginnt eine wilde erste Halbzeit.

Drei Rote Karten in der 1. Halbzeit - Bundesliga-Rekord

Nach knapp vier Minuten der erste Aufreger der Partie. Kimmich verspringt ein Pass von Neuer bei der Annahme, der Mittelfeldstar kann sich in der Folge nur mit einer Notbremse helfen und wird folgerichtig des Platzes verwiesen.

Das werden in der ersten Halbzeit auch noch die Darmstädter Gjasula und Maglica, die ebenfalls nach einer Notbremse vom Feld fliegen.

Wirklich eingreifen muss Neuer in der ersten Hälfte nur zweimal. In der 27. Minute pariert er einen Skarke-Schuss aus spitzem Winkel. Rund zehn Minuten später verhindert der Bayern-Keeper im Eins-gegen-Eins mit Mehlem den Münchner Rückstand.

Neuer in Halbzeit zwei wenig gefragt, Bayern zerlegt Darmstadt

Doch damit ist der Arbeitstag für Manuel Neuer quasi beendet. Nicht, weil er verletzungsbedingt ausgewechselt werden muss, sondern weil der FC Bayern in der zweiten Halbzeit seine Überzahl ausnutzt und die Darmstädter mit 8:0 nach Hause schickt.

Spätestens am nächsten Spieltag dürfte es für den 37-Jährigen deutlich schwieriger werden. Dann reist der FC Bayern zum Topspiel nach Dortmund. Unter der Woche steht zudem die Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal in Saarbrücken an.