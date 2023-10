Karriereende ein Thema? Neuer wird deutlich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Manuel Neuer steht dem FC Bayern wieder zur Verfügung

Manuel Neuer ist zurück im Kasten des FC Bayern. Hinter dem Schlussmann liegt eine lange Leidenszeit. Das Karriereende war dennoch kein Thema.

"Es gab auf jeden Fall viele Höhen und Tiefen, das ist klar. Aber ich hatte immer den Willen zurückzukehren und ich war sehr ehrgeizig", stellte Neuer nach dem 8:0 des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 gegenüber "Sky" klar.

"Ich habe das zusammen mit vielen Experten, mit den Medizinern, Athletiktrainern, Trainern und mit den Mannschaftskollegen gut geschafft. Ich bin denen natürlich sehr dankbar", erklärte der 37-Jährige weiter.

FC Bayern: Neuer vor Comeback "positiv aufgeregt"

Beim Kantersieg des FC Bayern stand Neuer erstmals seit der Fußball-WM 2022 wieder zwischen den Pfosten. Der Routinier hatte sich im vergangenen Dezember eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen.

Er sei "positiv aufgeregt" gewesen, gestand Neuer bezüglich seiner mit Spannung erwarteten Rückkehr.

"Nicht so, dass ich nervös war, aber in gewisser Erwartungshaltung, was jetzt hier heute draußen passiert. Ich habe mich einfach richtig gefreut, wieder in der Allianz Arena zu sein, vor den eigenen Fans zu spielen und mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen", verriet der ehemalige Welttorhüter.

FC Bayern: Neuer hält bei Comeback die Null

Im Duell mit Aufsteiger Darmstadt hielt Neuer im ersten Durchgang in einer Eins-zu-Eins-Situation gegen Marvin Mehlem die Null fest.

"Das war eine Eins-gegen-Eins-Situation, da haben wir defensiv nicht ganz so gut ausgeschaut. Aber das sind Situationen, die in der Vergangenheit öfters passiert sind. Da hat Ulle immer seinen Mann gestanden und dem bin ich auch sehr dankbar, weil er super gehalten hat und einen super Auftakt hatte", kommentierte Neuer seine Parade.

Der 37-Jährige betonte zudem sein "tolles Verhältnis" zu Stellvertreter Sven Ulreich.