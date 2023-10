Matthäus übt deutliche Kritik an Kimmich

IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Lothar Matthäus übt Kritik an Joshua Kimmich vom FC Bayern

Der FC Bayern hat sich beim 8:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 keine Blöße gegeben. Joshua Kimmich brachte den Rekordmeister im Duell mit dem Aufsteiger jedoch früh in Bredouille. Lothar Matthäus übt Kritik.

Bereits in der vierten Spielminute flog Kimmich mit glatt Rot vom Platz. Vorausgegangen war ein Ballverlust des 28-Jährigen vor dem eigenen Strafraum. Der Mittelfeldmann wusste sich anschließend nur noch mit einer Notbremse zu helfen.

"Er muss vorher den Ball spielen. Er will dribbeln als Sechser, aber im defensiven Bereich dribbelt man nicht", monierte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus bei "Sky".

Der Weltmeister von 1990 kritisierte: "Das lernen wir in der D-Jugend, in meiner D-Jugend zumindest, dass man in der Defensive nicht dribbelt. Da läuft man in die freie Räume mit dem Ball und wenn man hinten dribbeln muss, spielt man vorher ab oder einen langen Ball."

Kimmich fehlt FC Bayern gegen BVB

Doch nicht nur Kimmich wurde im Duell zwischen dem FC Bayern und SV Darmstadt vom Platz gestellt. Klaus Gjasula (21. Minute) und Matej Maglica (41.) mussten auf Seite der Gäste vorzeitig duschen. Am Ende siegten die Münchner deutlich mit 8:0.

Kimmichs Platzverweis hat dennoch Konsequenzen. Der Bayern-Star fehlt am kommenden Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund gesperrt.

Seine Aktion sei "unglücklich" gewesen, übte Kimmich nach dem Schlusspfiff Selbstkritik: "Das war natürlich Eigenverschulden, aber ich war jetzt nicht verantwortlich für seinen Fall, glaube ich."

Der FC Bayern hat nach seinen ersten neun Bundesliga-Spielen 23 Punkte auf dem Konto. Das bevorstehende Duell mit dem BVB wird weiter Aufschluss über die Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball-Oberhaus geben. Zuvor gastieren die Münchner noch im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken (Mittwoch, 20:45 Uhr).