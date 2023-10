Brisanter Verdacht rund um Manuel Neuer

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Manuel Neuer ist (wieder) die Nummer eins des FC Bayern

Ein Bundesliga-Experte hat am Rande des Comebacks von Manuel Neuer im Tor des FC Bayern gegen den SV Darmstadt 98 am Samstagnachmittag eine Geste von Trainer Thomas Tuchel entdeckt. Ist Neuers Stammplatz gar nicht in Stein gemeißelt?

Manuel Neuer ist zurück im Tor des FC Bayern. Zum ersten Mal seit Mitte November 2022 stand der lange Zeit verletzte Keeper wieder in einem Pflichtspiel der Münchner zwischen den Pfosten.

Und Neuer bekam beim 8:0-Erfolg über Darmstadt 98 tatsächlich einige Male etwas zu tun, zeigte gegen die Lilien-Offensive gleich mehrere starke Reflexe und wurde dafür mit der sport.de-Note 2,5 belohnt.

Hat Neuer seinen jahrelangen Stammplatz beim FC Bayern also schon innerhalb eines Spiel zurückerobert? Der erfahrene Journalist Alfred Draxler ist da eher skeptisch, sieht die Leistungen des 37-Jährigen gegen Aufsteiger Darmstadt nicht als Messlatte.

"Ich würde noch abwarten. Nächste Woche in Dortmund werden wir sehen, wie Manuel Neuer wirklich drauf ist", sagte Draxler bei "Bild" mit Blick auf das anstehende Spitzenspiel beim BVB am kommenden Samstagabend (18:30 Uhr im Live-Ticker).

FC Bayern: Diese Geste von Thomas Tuchel war "bemerkenswert"

Zudem berichtete Draxler von einer Beobachtung, die er nach Ende der Partie gegen die Lilien gemacht hatte. "Beim Schlusspfiff ist Thomas Tuchel nicht zu Neuer gegangen, sondern als erstes zu Sven Ulreich", schilderte der 70-Jährige eine aus seiner Sicht wichtige und durchaus pikante Szene nach dem Sieg über Darmstadt.

"Das fand ich eine Riesen-Geste und zeigt auch, welchen Stellenwert Ulreich hat", hob Draxler den Neuer-Ersatz der vergangenen Wochen und Monate hervor, der insbesondere in den letzten Spielen mit guten Paraden überzeugte.

Bleibt Ulreich daher sogar für Tuchel eine Option als Nummer eins beim FC Bayern? Laut Draxler ist das durchaus möglich. "Sollte Neuer Fehler machen in Dortmund, reden wir über ganz andere Themen", deutete der Bundesliga-Experte einen möglichen Wechsel im Tor oder zumindest Diskussionen darüber an.