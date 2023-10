Winter-Transfers? Schalke bremst Erwartungen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

André Hechelmann (l.) ist Sportdirektor des FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 wird auch im kommenden Winter keinen Großangriff auf dem Transfermarkt anpeilen.

"Der Trainer, der neue Chefscout Christoph Kresse, der am 1. November beginnt, und meine Person sitzen zusammen und besprechen. Momentan ist es wichtig, dass der Trainer die Mannschaft stabilisiert. Wir gucken aber im Hintergrund, step by step, inwiefern wie nachjustieren wollen und können", sagte Sportdirektor André Hechelmann nach dem wichtigen 3:2-Sieg in der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 am Samstag.

Schalke plagen nach wie vor große finanzielle Sorgen. Deswegen muss es wohl auch in der Rückrunde weitestgehend der Kader richten, der in den bisherigen elf Saisonspielen erst magere zehn Punkte holte.

Gegen Hannover zeigte der Trend nach desaströsen Wochen aber immerhin wieder nach oben.

"Wir sind marschiert, als Gemeinschaft aufgetreten, haben Gas gegeben. Wir haben auch mal gelitten während des Spiels, Hannover hat einfach eine gute Mannschaft. Aber wir haben uns dagegen gestellt, nach dem Ausgleich zum 1:1 nicht gewackelt", sagte Hechelmann.

"Natürlich brauchst du auch das Quäntchen Glück in dem Spiel, über 90 plus 6 Minuten haben wir uns das aber erarbeitet. An der Körpersprache hast du gemerkt: Wir wollten das Ding unbedingt gewinnen", führte der S04-Funktionär aus.

Jeder habe auf dem Platz für den anderen gekämpft, so Hechelmann. "So muss Schalke sein."

Gerüchte "total schädlich" für den FC Schalke 04

Wie lange der 39-Jährige tatsächlich noch in der Verantwortung steht, schien zuletzt unklar zu sein.

"Bild" hatte über Zweifel an Hechelmann und Sportvorstand Peter Knäbel berichtet. Beide könnten schon vor der Transferperiode im Januar entmachtet werden und Trainer Karel Geraerts die Kaderplanung übernehmen, hieß es.

"Das ist kompletter Unsinn, wie so vieles, was in den vergangenen Wochen – ob bewusst oder unbewusst – gestreut worden ist", sagte Hechelmann dazu der "Welt".

Die "sogenannten Tuschel-Themen" seien "total schädlich" für den FC Schalke 04, so der Sportdirektor.