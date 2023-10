FC Bayern verkündet ungewöhnliche Aktion

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Der FC Bayern besucht den Zirkus

Besondere Aktion des FC Bayern: Vor dem DFB-Pokalspiel beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken gehen die Profis des Fußball-Rekordmeisters in den Zirkus.

Der Verein lädt Kinder aus Pflegefamilien, sozialen Einrichtungen oder mit Fluchterfahrung zu einer Sondervorstellung des Circus Roncalli ein.

Bei der Aufführung im Münchner Werksviertel werde die gesamte Profimannschaft mit Familienangehörigen dabei sein, teilte der deutsche Branchenführer am Sonntag mit.

Auch das Präsidium um Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß sowie der Vorstand mit Jan-Christian Dreesen an der Spitze werde anwesend sein.

Der FC Bayern setzt sich regelmäßig für die Belange sozial benachteiligter Kinder ein. Sie sollen "die Vorstellung gemeinsam mit ihren Idolen wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Harry Kane oder Jamal Musiala erleben", hieß es.

Aufbruchstimmung beim FC Bayern

An der Säbener Straße ist die Stimmung derzeit so gut wie lange nicht mehr. Am Samstag setzte der FC Bayern beim 8:0-Kantersieg gegen den SV Darmstadt 98 ein dickes Ausrufezeichen, gegen die Lilien feierte Manuel Neuer zudem sein ersehntes Comeback.

Nach der torlosen ersten Hälfte trafen die Bayern in Durchgang zwei vom 1:0 durch Harry Kane bis zum 8:0-Schlusspunkt durch Treffer Nummer drei des Engländers in 38 Minuten achtmal. "In der zweiten Hälfte war es ein Feuerwerk", schwärmte Sportdirektor Christoph Freund im Anschluss.

34 Bayern-Treffer nach neun Spieltagen bedeuten darüber hinaus einen neuen Bundesliga-Rekord. Zuvor lag die Bestmarke bei 33 Treffern, aufgestellt von den Münchnern in der Saison 2021/22.

Einziger dicker Wermutstropfen war die frühe Rote Karte für Joshua Kimmich, der nach nur vier Minuten für eine Notbremse vom Platz gestellt wurde.

Durch die folgende Sperre wird der Nationalspieler den deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstagabend sicher verpassen.