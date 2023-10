FC Liverpool bleibt oben dran

IMAGO/David Rawcliffe

Liverpool feiert gegen Nottingham den nächsten Heimsieg

Der FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp haben in der Premier League ihre makellose Heimbilanz gewahrt und den vierten Sieg im vierten Saisonspiel an der Anfield Road gefeiert. Gegen Nottingham Forest gewannen die Reds am neunten Spieltag mit 3:0 (2:0).

Beim souveränen Erfolg Liverpools waren Diogo Jota (31.), Darwin Nunez (35.) und Mohamed Salah (77.) für die Klopp-Elf erfolgreich. Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai bereitete zwei Treffer vor.

Nationalspieler Pascal Groß verpasste hingegen mit Brighton & Hove Albion den Sprung auf Platz sechs. Gegen den FC Fulham kam Albion daheim nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Groß, der an der Seite von Mo Dahoud ein deutsches Startelf-Duo im Mittelfeld bildete, gab die Vorlage zum 1:0 durch Jungstar Evan Ferguson (26.). Fulham kam durch den "Beinahe-Bayern" Joao Palhinha (65.) zum Ausgleich.