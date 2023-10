Kobel-Einsatz gegen Bayern gefährdet? BVB gibt Update

IMAGO/HMB Media

Der BVB bangt vor dem Kracher gegen den FC Bayern um Gregor Kobel

Sechs Tage vor dem mit Spannung erwarteten Top-Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem BVB und dem FC Bayern bangen die Dortmunder um ihren Stammkeeper Gregor Kobel. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung des Schweizers beim 3:3 (1:2) gegen Eintracht Frankfurt äußerten sich die Verantwortlichen der Borussia zur Schwere der Blessur.

Der formstarke Kobel hatte in der ersten Halbzeit den Arm von Mitspieler Nico Schlotterbeck ins Gesicht bekommen und musste bereits nach 26 Minuten ausgewechselt werden.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gab im Anschluss ein Update zum Rückhalt der Mannschaft. "Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig dramatisch ist. Es wird nicht so lange dauern", erklärte der frühere Profi und ergänzte: "Ihm war ein bisschen schwindelig durch den Kontakt. Er hat sich nicht so sicher gefühlt"

Dortmund-Trainer Edin Terzic betonte bei "DAZN": "Er hat einen Ellenbogen abbekommen, wurde direkt an der Nase erwischt. In der Kabine konnte er gerade aber wieder ein wenig lächeln, auch wenn er mit dem Ergebnis der Partie auch nicht zufrieden ist."

Ob Kapitän Emre Can, der in Frankfurt verletzt gefehlt hatte, in der kommenden Woche wieder zur Verfügung steht, ließ Kehl derweil offen. "Das müssen wir abwarten", so der 43-Jährige.

Wochen der Wahrheit für den BVB

Am Mittwoch (18:00 Uhr) ist der BVB im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim gefordert, am Samstagabend (18:30 Uhr) gastiert dann der FC Bayern im Signal Iduna Park.

Nach neun Spieltagen belegen die noch ungeschlagenen Westfalen mit 21 Punkten Tabellenplatz vier, der Rekordmeister aus München hat zwei Zähler mehr auf dem Konto.

Im deutschen Klassiker wird die Terzic-Elf allerdings eine erheblich bessere Leistung benötigen als gegen Frankfurt. Das Remis gegen die Hessen kam insgesamt eher glücklich zustande, zwischenzeitlich rannten Marco Reus und Co. einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher.