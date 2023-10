Hamann legt nach: Bayern und Tuchel "ein Zweckbündnis"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Thomas Tuchel trainiert den FC Bayern seit März

Dietmar Hamanns Privatfehde mit Thomas Tuchel geht weiter: Am Sonntag übte der Ex-Nationalspieler erneut scharfe Kritik am Trainer des FC Bayern.

Nach einem 8:0-Kantersieg würde bei den meisten Bundesligisten eitel Sonnenschein herrschen, in München jedoch stehen weiterhin die Nebenkriegsschauplätze im Vordergrund.

So lieferten sich Coach Thomas Tuchel und TV-Experte Dietmar Hamann in den letzten Tagen einen verbalen Schlagabtausch, der nun in die nächste Runde gegangen ist.

Bei "Sky90" sagte Hamann über die Liaison zwischen Tuchel und dem FC Bayern: "Eine Liebesbeziehung wird es nicht mehr. Es ist ein Zweckbündnis."

Hamann über FC Bayern: "Der Fußball ist nicht gut"

Von den Darbietungen des Rekordmeisters ist Hamann trotz der Acht-Tore-Gala gegen Darmstadt 98 nicht überzeugt.

"Überspitzt gesagt: Dass sie Meister wurden, dafür konnten sie wenig. In dieser Saison stimmen die Ergebnisse, aber der Fußball ist nicht gut. Wenn ich mir die erste Halbzeit in Istanbul anschaue - das war unterirdisch. Gestern die erste Halbzeit: Bayern mit 216 Pässen, Darmstadt 243", merkte der 50-Jährige kritisch an.

Hamann ergänzte: "Wenn sie gegen einen besseren Gegner spielen, dann sind sie 0:2 oder 0:3 hinten. Das hätte in Istanbul der Fall sein müssen. Sie hatten da großes Glück."

FC Bayern: Joshua Kimmich "die wandelnde Verunsicherung"

Ein Paradebeispiel für die Fehlentwicklung beim FC Bayern ist Hamann zufolge Joshua Kimmich, der nach einer Notbremse gegen Darmstadt früh mit Rot vom Platz flog.

"Wenn ich den Kimmich sehe - der Junge tut mir fast schon leid. Es war ein technischer Fehler, aber auch ein Denkfehler. Er ist die wandelnde Verunsicherung", sagte Hamann über den DFB-Star.

Eine mögliche Ursache für den Aussetzer sei das ständige Hin und Her der vergangenen Monate gewesen. "Selbst wenn der Spieler nicht mein größter Freund ist, muss ich doch wissen, wie wichtig er ist. Der Junge wurde jetzt in acht Monaten demontiert", spielte Hamann auf die Debatte um eine "Holding Six" bei den Bayern an.