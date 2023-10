Matthäus warnt FC Bayern vor "Herkulesaufgabe"

IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Freut sich auf BVB vs. FC Bayern: Lothar Matthäus

In der Saison 2023/2024 geht es in der Fußball-Bundesliga spannend zu wie lange nicht mehr. Lothar Matthäus verfolgt das enge Rennen an der Spitze zwischen Bayer Leverkusen, FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB und RB Leipzig mit großer Freude.

"Die Konstellation in der Bundesliga ist sehr erfreulich, die Spitze enger zusammengerückt. Mehrere Teams können spielerisch mithalten", schwärmte der deutsche Rekordnationalspieler in einem Gastbeitrag für den "kicker".

Für Matthäus ist Leverkusen derzeit gar "der größte Rivale der Bayern, wobei ich den BVB loben muss, wie er aus der pikanten Situation mit verspielter Meisterschaft und mäßigem Saisonstart herausgekommen ist", merkte der 62-Jährige an.

Mit den Dortmundern sei daher "bei der Titelvergabe zu rechnen", einen weiteren "Alleingang" der Münchner habe er ohnehin nie erwartet.

Am kommenden Wochenende steht der heiß erwartete Klassiker zwischen dem BVB und dem FC Bayern auf dem Programm - beide Teams sind bislang noch ungeschlagen.

"An diesem Samstag wird dem FCB nichts geschenkt werden, ihn erwartet eine Herkulesaufgabe. Zu Hause ist der BVB eine Macht", warnte Matthäus, der auf ein "atemberaubendes Topspiel" hofft.

FC Bayern unter Tuchel "zunächst eher schlechter als besser"

Seinen FC Bayern sieht der Weltmeister von 1990 mittlerweile wieder auf dem richtigen Weg.

"Thomas Tuchel hat den Turnaround im Frühjahr nicht auf Anhieb geschafft, es wurde zunächst eher schlechter als besser", so Matthäus, mittlerweile aber habe sich "die Mannschaft an seinen Stil gewöhnt".

Am Limit sieht er den deutschen Branchenprimus gleichwohl noch nicht. Die Tuchel-Truppe sei "noch nicht da, wo sie hinmöchte", verdeutlichte der heutige TV-Experte.

Ein gewisses Risiko sieht Matthäus beim FC Bayern weiterhin: "Der Kader ist gut, mit einer Einschränkung: Er darf keine längerfristigen Ausfälle haben. Mit 17 Feldspielern kannst du heutzutage vielleicht eine WM über fünf Wochen bestreiten, aber keine Saison mit Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League und Länderspielen."