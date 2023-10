Pokalduell des FC Bayern auf der Kippe?

IMAGO/Markus Fischer

Kann Thomas Tuchel mit dem FC Bayern am Mittwoch in Saarbrücken spielen?

Die Partie der 3. Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden musste am Sonntag nach 45 Minuten abgebrochen werden. Tagelanger Starkregen hatte den Rasen im Ludwigsgspark unbespielbar gemacht. Ein Umstand, den man nun auch beim FC Bayern ganz genau im Blick behalten dürfte. Am Mittwoch gastieren die Münchner in der 2. Runde des DFB-Pokals bei den Saarländern.

Nach 45 Minuten musste Schiedsrichter Arne Aarnink einsehen, dass seine ursprüngliche Einschätzung, eine reguläre Partie sei bei dem Zustand des Spielfeldes möglich, nicht zutraf. In der Halbzeitpause korrigierte Aarnink seine Entscheidung und beendete das Treiben.

"Mit Fußball hat das nicht viel zu tun, das ist gar kein Fußballspiel mehr. Sobald du den Ball führen musst, kannst du es eigentlich vergessen", zitiert die "Bild" Saarbrückens Coach Rüdiger Ziehl, der den Abbruch befürwortete.

Wann das Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem Tabellenführer aus Dresden nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Feststeht hingegen, dass der FC Bayern der nächste Gegner ist, den die Saarbrückener empfangen sollen. Am Mittwoch (20:45 Uhr) gastiert der deutsche Rekordmeister in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Bundesliga-Gründungsmitglied. Dass das Spiel stattfindet, ist allerdings noch lange nicht sicher. Ein Ausfall ist "gut möglich", urteilt die Zeitung.

Kann der FC Bayern Körner für den BVB sparen?

Die "Bild" mutmaßt, dass die Partie zumindest auf der Kippe steht. Zwar mache die Wetterprognose für den Spieltag Mut, ob sich der Rasen bis Mittwoch ausreichend erholt, sei aber nicht sicher abzusehen. Außerdem seien alle möglichen Ausweichstätten belegt, da im nahegelegenen Homburg und Kaiserslautern ebenfalls Pokalspiele stattfinden.

Für den FC Bayern könnte ein Ausfall durchaus reizvoll sein, zumal am 4. November (18:30 Uhr) das schwere Liga-Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund auf den FCB wartet. Unter der Woche Körner zu sparen, dürfte kein Nachteil sein. Auf der anderen Seite wird der Terminplan der Bayern auch nicht leerer, ein Nachholtermin könnte daher durchaus ungelegen kommen.