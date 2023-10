Enthüllt: Eberl flirtete intern mit Bayern-Wechsel

Jan Woitas, dpa

Max Eberl würde gerne zum FC Bayern wechseln

Nachdem Max Eberl vor rund vier Wochen bei RB Leipzig gefeuert wurde, wurde viel über die Gründe für sein Aus bei den Sachsen spekuliert. Der FC Bayern spielte dabei eine entscheidende Rolle. Und das aus gutem Grund, wie nun herauskommt.

Wie der "kicker" am Montag berichtet, spielte der FC Bayern beim Aus von Max Eberl bei RB Leipzig unfreiwillig eine nicht unerhebliche Rolle. Bekannt war bisher lediglich, dass die RB-Bosse Eberls fehlendes öffentliches Dementi in der Angelegenheit störte. Seine Nicht-Absage an die Münchner befeuerte die eh schon schwelende Gerüchteküche regelmäßig.

Nun schreibt das Fachmagazin, dass der Manager sogar intern erklärte, er werde um Freigabe bitten, falls eine Offerte vom deutschen Rekordmeister bei ihm eingeht. Damit habe er in Kauf genommen, seiner Arbeit bei RB "die Grundlage zu entziehen", heißt es. Das wiederum konnten und wollten die Leipziger Verantwortlichen augenscheinlich nicht akzeptieren. Die Trennung war die logische Folge.

Eberl-Verpflichtung wird beim FC Bayern diskutiert

In den letzten Wochen ist es rund um Eberl etwas stiller geworden. Der 50-Jährige hat sich bislang auch noch nicht zu seiner Entlassung geäußert. Die Spekulationen um seinen möglichen Wechsel zum FC Bayern gehen derweil aber weiter. Die "Sport Bild" berichtete jüngst, die Münchner werden die Personalie auf ihrer Aufsichtsratssitzung Mitte November diskutieren.

Ob es danach ganz schnell geht, hängt sowohl vom Rekordmeister als auch von RB Leipzig ab. Da Eberls Vertrag bei den Sachsen noch bis 2026 läuft und bislang nicht aufgelöst wurde, können die Leipziger eine Ablösesumme für ihren Ex-Sportchef verlangen. Wie hoch diese ausfallen wird, ist unklar. Manche Medien berichteten von mindestens sieben Millionen Euro, andere schrieben von weniger als fünf Millionen Euro.