Ballon-d'Or-Chef sieht möglichen deutschen Weltfußballer

Jamal Musiala (r.) und sein Kumpel Jude Bellingham könnten sich in den kommenden Jahren um den Titel des Weltfußballers streiten

Die Spatzen pfeifen viel von den Dächern: Unter anderem, dass Weltmeister Lionel Messi am Montagabend mit dem Ballon d'Or für den besten Fußballer der Vorsaison ausgezeichnet wird. Der Chef der Veranstaltung will davon natürlich nichts wissen und macht auf Spannung. Er sagt, warum deutsche Spieler bei der Wahl in den letzten Jahren keine Rolle spielten und wer das ändern könnte.

Berichte, wonach Messi längst als Sieger feststehe, bezeichnete Ballon-d'Or-Chef Vincent Garcia im "tz"-Interview als "Gerüchte", die es schon immer gegeben habe. "Das ist ein Spiel der Medien. Wir verstehen den Wunsch, den Gewinner des Ballon d'Or im Voraus bekannt zu geben, aber wir sollten den Gerüchten nicht immer Glauben schenken. Denn nur sehr wenige Menschen wissen Bescheid", sagte der Chefredakteur der französischen Fußball-Zeitschrift "France Football", die den Goldenen Ball vergibt.

Ob er Messi oder Manchester Citys Tormaschine Erling Haaland für würdiger erachte die Auszeichnung entgegen zu nehmen -, darauf antwortete Garcia im Stile eines Diplomaten: gekonnt ausweichend mit einem Schuss Eigenwerbung. "Ich behalte mir die Exklusivität meiner Stimme für France Football vor. Die Verleihung findet am Montag statt. Und alle Details zur Abstimmung der Jury werden am Samstag, den 4. November, in France Football und auf der Website von L’Équipe veröffentlicht."

Garcia versuchte sich auch an einer Erklärung, warum seit Matthias Sammer 1996 kein Deutscher mehr den Ballon d'Or gewonnen hat. "Deutschland hat 2014 mit mannschaftlich geschlossenem Spiel geglänzt, aber in den letzten Jahren ist es schwieriger geworden. Ich persönlich bewundere Thomas Müller, aber er ist der Inbegriff eines Teamplayers", gab sich der Journalist als Müller-Fan zu verstehen. Außerdem möge er Leroy Sané sehr und auch Manuel Neuer sei ein "Superstar; aber wir wissen, dass es für Torhüter beim Ballon d‘Or schwierig ist."

Ballon d'or: Bellingham vs. Musiala das Duell der Zukunft?

Aus der Riege der deutschen Profis hat für Garcia vor allem Bayern-Youngster Jamal Musiala "das Potenzial, in Zukunft ganz oben zu stehen". Der 20-Jährige sei schon in diesem Jahr "ein Favorit für die Trophée Kopa, die an den besten U21-Spieler vergeben wird". Ein großer Kontrahent des DFB-Stars sei dabei Jude Bellingham, der im Sommer vom BVB zu Real Madrid gewechselt war.

"Bellingham ist sehr beeindruckend. Er ist auch ein ernsthafter Anwärter auf den Ballon d'Or, vor allem, wenn er bei Real weiterhin gute Leistungen zeigt und England bei der EM glänzt. Er ist ein vielseitiger, intelligenter und für sein Alter sehr reifer Spieler, der hervorragend geführt und unterstützt wird", lobte Garcia den 20-jährigen Briten.

Dass Cristiano Ronaldo erstmals seit 2004 nicht unter den 30 nominierten Ballon-d'Or-Anwärtern steht, ist für Garcia folgerichtig. "Die Abwesenheit von Cristiano Ronaldo war im Komitee überhaupt kein Diskussionsthema. Er hat bei der Weltmeisterschaft nicht geglänzt, und er spielt in einer Liga mit limitierter Sichtbarkeit."