Quarett des FC Bayern für Pokalduell fraglich

Einige Stars des FC Bayern fehlten im Training

Mit Leroy Sané, Jamal Musiala, Noussair Mazraoui und Kingsley Coman hat ein Quartett des FC Bayern den Auftakt der Trainingswoche verpasst. Ob die Stars im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken (Mittwoch, 20:45 Uhr) zur Verfügung stehen, ist fraglich.

Musiala, der beim 8:0-Kantersieg des FC Bayern gegen den SV Darmstadt 98 zuletzt noch mit einem Doppelpack glänzte, fehlte bei der öffentlichen Einheit am Montagmorgen ebenso wie Mazraoui wegen einer Erkältung.

Sané, ebenfalls Doppelpacker gegen die Lilien, pausierte aus Gründen der Belastungssteuerung. Der 27-Jährige spielt derzeit sein wohl bestes Jahr im Trikot des deutschen Rekordmeisters und verpasste bislang nur wenige Minuten. Gut möglich, dass Coach Thomas Tuchel dem deutschen Nationalspieler im Pokal daher eine Pause gönnt.

Auch eine Schonung von Coman könnte sich als sinnvoll erweisen. Frankreichs Nationalspieler konnte wegen einer leichten Sprunggelenkstauchung nicht mittrainieren. Mit Blick auf das wichtige Ligaspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag dürfte Tuchel jedes Risiko scheuen.

In der Offensive könnte stattdessen Eric Maxim Choupo-Moting eine Chance bekommen. Der 34-Jährige, der in der Liga meist nur Kurzeinsätze bekommt, präsentierte sich im Trikot der Münchner bisher als ausgewiesener Pokal-Spezialist. In sieben Partien gelangen im zehn Treffer.

Leon Goretzka im Training des FC Bayern

Ohnehin hat der FC Bayern natürlich auch mit der zweiten Garde beste Chancen, den Drittligisten auszuschalten. Gegen ein Team, das unterhalb der 1. und 2. Bundesliga aktiv ist, gewann man im Pokal zuletzt 27 Mal in Folge. Offen ist allerdings, ob das Pokalspiel überhaupt stattfinden wird. Starkregen setzte dem Rasen in Saarbrücken zuletzt heftig zu.

Gute Nachrichten gibt es derweil von Leon Goretzka: Der Mittelfeldspieler stand nach seinem kürzlich erlittenen Mittelhandbruch schon wieder auf dem Rasen. Der 28-Jährige trug eine Schiene an der linken Hand. Ob er gegen den BVB eine Option ist, bleibt allerdings abzuwarten.

Zudem wirkten auch die zuletzt verletzten Serge Gnabry (Unterarmbruch), Dayot Upamecano (Muskelverletzung), Raphaël Guerreiro (Muskelfaserriss) mit.