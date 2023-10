IMAGO/osnapix / Hirnschal

Der BVB kommt am FC Bayern bislang noch nicht vorbei

In der Fußball-Bundesliga ist der BVB nach neun Spieltagen noch ungeschlagen, liegt vor dem Kracher gegen den FC Bayern aber "nur" auf Platz vier. Der frühere Borusse Michael Rummenigge glaubt, dass die Dortmunder in dieser Saison kein ernsthafter Titelkandidat sind.

An sich lesen sich sechs Siege und drei Unentschieden aus neun Begegnungen gar nicht schlecht, beim BVB sind die Ansprüche allerdings noch höher. Richtig zufrieden war mit dem 3:3 bei Eintracht Frankfurt am Sonntagabend deshalb keiner.

Nach dem traumatischen Finale der vergangenen Spielzeit, als die Schale der Borussia quasi auf dem Silbertablett serviert wurde, schlussendlich jedoch nach München wanderte, wollten Trainer Edin Terzic und seine Schützlinge 2023/2024 einen neuen Anlauf wagen.

Stand jetzt ist der Versuch keineswegs gescheitert, leistungstechnisch war bei den Schwarz-Gelben gleichwohl eine Menge Luft nach oben.

Auch Michael Rummenigge ist skeptisch. "So leid es mir als Dortmunder tut, aber an die Borussia glaube ich in dieser Saison nicht. Den Titel hätte man in der vergangenen Spielzeit holen müssen", schrieb der 59-Jährige in einem Gastbeitrag für den "Sportbuzzer".

Der ehemalige Nationalspieler ergänzte: "Auch wenn die Ergebnisse seit Wochen stimmen, überzeugen mich die Leistungen nur selten. Siegen ohne zu glänzen, ist zwar eine Qualität, wird auf Dauer aber nicht genügen."

Rummenigge erkennt "gewisses Phlegma beim BVB"

Rummenigge tippt ganz vorne auf ein Duell zwischen dem FC Bayern und dem derzeitigen Primus Bayer Leverkusen. Auch RB Leipzig sieht er stark.

Bei der Borussia hat der gebürtige Lippstädter hingegen Zweifel. Er traue "der momentanen Stabilität der Mannschaft noch nicht so recht über den Weg", merkte Rummenigge an.

Seine Sorge: "Gerade zu Beginn der Saison hatte sich immer wieder ein gewisses Phlegma beim BVB eingeschlichen. Ob man dieses nun wirklich abgelegt hat, muss noch bewiesen werden."