BVB trifft offenbar Entscheidung bei Paris Brunner

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Talent Paris Brunner wurde zuletzt suspendiert

Borussia Dortmund hat im Fall des suspendierten Top-Talents Paris Brunner offenbar eine Entscheidung gefällt. Diese könnte der BVB zeitnah auch offiziell kommunizieren.

Wie die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" berichten, wird Brunner begnadigt und in den Trainings- und Spielbetrieb der Dortmunder U19 zurückkehren. Demnach könnte er schon am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg sein Comeback geben. Die Mitspieler sollen bereits über Brunners Rückkehr informiert worden sein, heißt es.

Am Montag arbeitete der 17-Jährige am Trainingszentrum in Dortmund-Brackel noch individuell. Brunner posierte nach seiner Einheit aber bereits wieder für Selfies mit anwesenden Fans. Dann begab er sich in die Geschäftsstelle des BVB.

Dort war die Entscheidung über seine Begnadigung wohl bereits in der vergangenen Woche bei einem Gipfeltreffen gefallen. Teilnehmer waren Brunner selbst, seine Eltern, Nachwuchs-Direktor Lars Ricken sowie Sportdirektor Sebastian Kehl.

Eine offizielle Mitteilung des BVB zum weiteren Umgang mit Brunner werde zeitnah erwartet, heißt es in dem aktuellen Bericht.

BVB suspendiert Paris Brunner, Edin Terzic bestätigt "Vorfall"

Dem Torjäger winkt am Mittwoch dann bereits die nächste gute Nachricht: Den "RN" zufolge steht Brunner im Kader der deutschen U17-Nationalmannschaft für die WM in Indonesien (10. November bis 1. Dezember).

Der BVB hatte Brunner vor rund zwei Wochen durchaus öffentlichkeitswirksam aus "disziplinarischen Gründen" suspendiert, zum Schutz des Minderjährigen aber keine Details vermeldet.

Chefcoach Edin Terzic sprach später von einem "Vorfall", dieser soll laut mehreren Medienberichten "schwerwiegend" gewesen sein.

Zwischenzeitlich kursierten sogar Spekulationen, dem Offensiv-Juwel drohe der endgültige Rauswurf beim BVB, eine Vertragsauflösung stehe im Raum. Diese scheinen sich nun nicht zu bestätigen.