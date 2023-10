Hängepartie um Pokalspiel des FC Bayern geht weiter

IMAGO/Dennis Hetzschold

Regen-Chaos vor dem Pokalspiel des FC Bayern in Saarbrücken

Vor dem für Mittwoch (20:45 Uhr) geplanten Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern geht die Hängepartie weiter.

Am Montag begutachtete zwar eine Platzkommission den Rasen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Eine endgültige Entscheidung über die Austragung oder Absage der Partie steht aber weiter aus.

"Gemeinsames erklärtes Ziel aller Beteiligten ist es, dass das Spiel am Mittwoch stattfinden kann", teilte die Stadt Saarbrücken, Eigentümer des Stadions, am Montagnachmittag gegenüber dem "SID" mit.

Der Rasen werde "engmaschig" begutachtet und bearbeitet. In Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) sei kurzfristig ein handgeführter Aerifizierer angeschafft worden. Dies habe den Abfluss des Wassers bereits deutlich verbessert, weitere Arbeiten sollen am Dienstag folgen.

Das Problem: Weitere Regenfälle für die beiden kommenden Tage sind vorhergesagt. Der Rasen im Ludwigspark war durch die Regenfälle am vergangenen Wochenende arg in Mitleidenschaft gezogen worden, das Wasser lief nicht ab. Die Drittliga-Partie am Sonntag gegen Dynamo Dresden wurde von Schiedsrichter Arne Aarnink beim Stand von 0:0 zur Pause abgebrochen.

Vorteil für den FC Bayern vor dem BVB-Kracher?

Unter Zeitdruck stehen alle Beteiligten mit Blick auf Saarbrückens Jahrhundertspiel gegen den FC Bayern auch, weil die TV-Anstalten Planungssicherheit fordern. Die ARD und Sky berichten live von der Partie - sollte sie tatsächlich stattfinden.

Für den FC Bayern könnte ein Ausfall durchaus reizvoll sein. Am Samstag (18:30 Uhr), nur drei Tage nach dem Saarbrücken-Spiel, steht der Bundesliga-Kracher bei Borussia Dortmund auf dem Programm.

Im Vergleich zum BVB, der am Mittwoch (18:00 Uhr) beim formstarken Liga-Konkurrenten 1899 Hoffenheim antreten muss, könnte der deutsche Rekordmeister also unter der Woche einige Körner sparen.