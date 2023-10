DFB gibt Sperre für Joshua Kimmich bekannt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Für zwei Spiele gesperrt: Joshua Kimmich vom FC Bayern

Nationalspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Darmstadt 98 (8:0) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden.

Kimmich verpasst damit nicht nur das Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr/Sky). Auch die Begegnung gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am 11. November findet ohne den 28-Jährigen statt.

Kimmich war gegen Darmstadt bereits in der vierten Minute nach einer Notbremse gegen Gästespieler Marvin Mehlem vom Platz geflogen.

Für ihn war es die erste glatt Rote Karte in seiner Profikarriere. Im Februar hatte er im Duell mit dem VfL Wolfsburg (4:2) Gelb-Rot gesehen.

"Der Platzverweis war sehr blöd", gab der Führungsspieler nach der Partie gegen den Aufsteiger unumwunden zu. "Und ich ärgere mich sehr, dass ich gegen Dortmund fehle." Seine Hinausstellung sei "natürlich Eigenverschulden", sagte Kimmich, der den Ball nach einem Zuspiel von Comebacker Manuel Neuer am eigenen Sechzehner verlor.

FC Bayern: Lothar Matthäus kritisiert Joshua Kimmich

Die Rote Karte fand der 80-malige Nationalspieler dennoch überzogen. "Ich zupfe ihn, aber ich war nicht verantwortlich für sein Fallen", schilderte Kimmich die Szene mit Mehlem aus seiner Sicht. "Als ich den Ball verloren habe, hatte ich schon im Kopf, ich darf ihn nicht foulen, sonst ist es Rot. Ich habe versucht, wegzubleiben so gut es ging. Das hat nicht so gut geklappt."

Einen Rüffel kassierte Kimmich von Lothar Matthäus. "Er muss vorher den Ball spielen. Er will dribbeln als Sechser, aber im defensiven Bereich dribbelt man nicht", monierte der Rekord-Nationalspieler bei "Sky".

Matthäus führte aus: "Das lernen wir in der D-Jugend, in meiner D-Jugend zumindest, dass man in der Defensive nicht dribbelt. Da läuft man in die freie Räume mit dem Ball und wenn man hinten dribbeln muss, spielt man vorher ab oder einen langen Ball."