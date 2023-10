Winter-Transfers? Tuchel-Zoff? Uli Hoeneß packt aus

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Uli Hoeneß ist noch immer der starke Mann beim FC Bayern

Ehrenpräsident Uli Hoeneß schließt Neuverpflichtungen des FC Bayern in der kommenden Winter-Transferperiode nicht aus.

"Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen, sind wir grundsätzlich nicht dagegen. Vor allem, wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist", sagte Hoeneß bei einer Wohltätigkeits-Veranstaltung des deutschen Rekordmeisters beim Circus Roncalli.

Trotz der zuletzt immer lauter werdenden Gerüchte um Differenzen sprach der langjährige Münchner Manager und Klub-Präsident ein Lob für Trainer Thomas Tuchel aus: "Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat vor allem der Trainer einen super Job gemacht. Mit einem kleinen Kader so weit oben zu stehen, zeigt die Qualität des Trainers."

Tuchel hatte sich während und nach dem Ende der Transferperiode im Sommer auch öffentlich über den zu dünnen Kader des FC Bayern beschwert und sich weitere Verstärkung für das defensive Mittelfeld gewünscht. Hoeneß soll von Tuchels Aussagen genervt gewesen sein. "Sport Bild" schrieb von einem "Pulverfass" an der Säbener Straße.

FC Bayern: Kritik von Uli Hoeneß an Thomas Tuchel

Tuchel hatte am Rande des Bundesligaspiels beim FSV Mainz 05 (3:1) vergangenen Woche aber am "Sky"-Mikrofon betont, zwischen ihm und Hoeneß sei "alles gut. Ich gieße da kein Öl ins Feuer."

Hoeneß kritisierte Tuchel zuvor im Interview mit RTL/ntv und sport.de. "Ich lasse nicht mein eigenes Team schlecht aussehen, indem ich sage, wir sind zu dünn besetzt, wir sind dies, wir sind jenes. Wenn Sie jedes Wochenende sehen, was wir auf der Bank sitzen haben, nur Nationalspieler, dann haben wir keinen dünnen Kader", sagte der 71-Jährige.

Tuchels Äußerungen seien "unklug" gewesen, ein "gefundenes Fressen für die Medien, speziell für die Boulevardpresse", lauteten Hoeneß' weitere Vorwürfe in Richtung des Übungsleiters.