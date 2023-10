Bittere Ballon-d'Or-Pleite für Stars des FC Bayern

IMAGO/Christian Schroedter

Kein Ballon d'Or für Harry Kane (l.) oder Jamal Musiala vom FC Bayern

Die Profis des FC Bayern sind bei der Vergabe des Ballon d'Or 2023 lediglich auf den hinteren Plätzen gelandet. Präsident Herbert Hainer nennt schonungslos ehrlich die Gründe.

Keine Chance für die Spieler des FC Bayern bei der Vergabe des Ballon d'Or 2023: Wie das die Wahl ausrichtende Fachblatt "France Football" bereits im Vorfeld der Gala am Montagabend bekanntgab, landen die drei nominierten Münchner Profis nur auf den hinteren Rängen im Ranking.

Höchstplatzierter Star des FC Bayern war Neuzugang Harry Kane, der für seine Leistungen für Ex-Klub Tottenham Hotspur auf Rang 19 landete. Min-jae Kim, der in der vergangenen und beim Award berücksichtigten Saison noch für Italiens Meister SSC Neapel spielte, wurde 22., Offensiv-Juwel Jamal Musiala landete nur auf Platz 26.

"Wir hatten diesmal keinen Spieler, der so gut war, dass er in der Auswahl gelandet ist", begründete Präsident Herbert Hainer am Rande einer Benefizveranstaltung beim Circus Roncalli das ernüchternde Abschneiden des FC Bayern beim bedeutendsten Einzelaward des Weltfußballs. "Aber das wird sich in Zukunft auch wieder ändern", schob der Münchner Klub-Boss optimistisch hinterher.

FC Bayern: Weitere Schlappe für Jamal Musiala beim Ballon d'Or 2023

Musiala ging auch bei der Verleihung der Trophée Kopa für den besten U21-Spieler der Welt leer aus. Die Auszeichnung räumte stattdessen der ehemalige BVB-Profi Jude Bellingham von Real Madrid ab.

"Jude Bellingham ist ein sehr, sehr hervorragender Spieler, aber Jamal hätte das genauso verdient gehabt", sagte Hainer. "Ich bin sicher, das wird nicht der letzte Ballon d'Or sein, bei dem Jamal auf dem Treppchen steht."

Zuvor hatte Ballon-d'Or-Chef Vincent Garcia gegenüber der "tz" bekräftigt, Musiala habe "das Potenzial, in Zukunft ganz oben zu stehen" bei der prestigeträchtigen Preisverleihung.