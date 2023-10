Dreesen schließt Wirtz-Wechsel zum FC Bayern nicht aus

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Zieht es Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern schließt eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Top-Talent Florian Wirtz nicht aus.

Der Spielmacher des aktuellen Bundesliga-Tabellenführers sei "ein super Spieler", sagte Dreesen am Rande einer Benefizveranstaltung des deutschen Rekordmeisters beim Circus Roncalli. Auf die Frage, ob Wirtz auch ein Spieler für den FC Bayern sei, antwortete Dreesen: "Das wird man sehen."

Der 20-Jährige präsentiert sich im Trikot der Werkself seit Wochen in Top-Form. Auch die Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern nahmen zuletzt wieder Fahrt auf.

Dem Vernehmen nach könnte es im kommenden Sommer sogar ein Wettbieten um Wirtz geben. Auch zahlreiche ausländische Top-Klubs, darunter der FC Barcelona sowie finanzkräftige Premier-League-Vertreter, sollen ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Mehr als 100 Millionen Euro werden wohl fällig, wenn ihn ein Verein loseisen will.

Auch dank Wirtz marschiert Bayer derzeit durch die Liga und hat nach neun Spieltagen sogar zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Verfolger aus München.

FC Bayern erwartet "spannenden Kampf an der Spitze"

Die Leverkusener als stärksten Rivalen im Ringen um die Meisterschaft zu bezeichnen sei dennoch "zu früh", betonte Dreesen.

Man müsse auch Vizemeister Borussia Dortmund "sehr ernst nehmen", so der CEO des FC Bayern. "Und bei all den Diskussionen um Dortmund und Leverkusen dürfen wir RB Leipzig nicht vergessen. Da wartet jemand im Rückraum. Es ist ein spannender Kampf an der Spitze."

Beim BVB tritt der FC Bayern am kommenden Samstag (18:30 Uhr) zum direkten Duell an. "Wir haben die letzten Spiele gegen Dortmund fast alle gewonnen und fahren natürlich mit Optimismus dorthin", sagte Dreesen. "Aber wir haben auch Respekt. Die Stimmung im Westfalenstadion ist unglaublich."