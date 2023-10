Geheim-Aussprache zwischen Tuchel und Hoeneß enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Thomas Tuchel und Uli Hoeneß sollen sich beim FC Bayern ausgesprochen haben

Der angebliche Zoff beim FC Bayern zwischen Trainer Thomas Tuchel und Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist offenbar beigelegt. Den Grundstein dafür hat wohl eine Geheim-Aussprache gelegt.

Wie die "Sport Bild" berichtet, gab es bereits vor dem Spiel beim 1. FSV Mainz 05 (3:1) am 21. Oktober ein Treffen zwischen Tuchel und Hoeneß. Dabei sei es vor allem um die Verstimmungen gegangen, die der Coach mit seinen öffentlichen Transferforderungen beim Bayern-Patron ausgelöst hatte.

Hoeneß hatte Tuchel für seine Aussagen aus dem Sommer zum angeblich zu dünnen Kader des deutschen Rekordmeisters kritisiert. Nach den zahlreichen Ausfällen flammte die Debatte um die Kadergröße zuletzt wieder neu auf.

FC Bayern: Maulkorb für Thomas Tuchel?

Bei dem Treffen hat dem Bericht zufolge eine positive Atmosphäre geherrscht. Hoeneß habe Tuchel klargemacht, dass er ihn mit seiner Kritik nicht attackieren wollte, sondern man seine Aussagen im Gesamtkontext sehen müsse.

Außerdem habe Hoeneß Tuchel klargemacht, dass es keine öffentlichen Transfer-Forderungen mehr stellen und damit den aktuellen Kader schlecht reden soll. Eine Aussprache, die offenbar Früchte getragen hat. Seitdem hielt sich Tuchel bei Fragen zur Kaderstärke des FC Bayern bedeckt.

An seiner Haltung habe das aber nichts geändert. Dem Bericht zufolge wünscht sich der Coach nach wie vor Verstärkung im Winter. Gerade auf der defensiven Sechser-Position soll ein Neuzugang her.

Hoeneß zeigte sich zuletzt versöhnlich und schloss nicht aus, dass der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt aktiv wird. "Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen, sind wir grundsätzlich nicht dagegen. Vor allem, wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist", sagte er bei einer Wohltätigkeits-Veranstaltung des deutschen Rekordmeisters beim Circus Roncalli.

Zuvor hatte Hoeneß im Interview mit RTL/ntv und sport.de noch betont: "Ich lasse nicht mein eigenes Team schlecht aussehen, indem ich sage, wir sind zu dünn besetzt, wir sind dies, wir sind jenes. Wenn Sie jedes Wochenende sehen, was wir auf der Bank sitzen haben, nur Nationalspieler, dann haben wir keinen dünnen Kader."