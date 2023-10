Bericht: Nagelsmann plant ohne Neuer

IMAGO/ULMER

Manuel Neuer kehrt wohl vorerst nicht zur Nationalmannschaft zurück

Beim 8:0-Kantersieg des FC Bayern über den SV Darmstadt 98 gab Manuel Neuer sein lang ersehntes Comeback. Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft muss sich der Keeper aber wohl noch gedulden.

Wie die "Sport Bild" berichtet, verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der kommenden Länderspielpause auf Neuer.

Das DFB-Team trifft am 18. November in Berlin auf die Türkei. Drei Tage später steht in Duell in Wien gegen Österreich an.

In Abwesenheit Neues war Marc-André ter Stegen klare Nummer eins bei der Nationalmannschaft. Neuer selbst ist sich über seine Rolle im DFB-Team bewusst. "Grundsätzlich sehe ich die Situation positiv. Wir haben super Torleute und wir freuen uns alle auf die Europameisterschaft", sagte der 37 Jahre alte Torhüter nach seinem Comeback.

"Marc-André ter Stegen ist aktuell die Nummer eins, aktuell beschäftige ich mich mit dem Thema gar nicht. Ich freue mich, dass ich zurück bin", ergänzte der Routinier.

Neuer hatte seinen Platz an den Schlussmann des FC Barcelona wegen seiner fast elfmonatigen Verletzungspause verloren. Die Kapitänsbinde trägt auch unter Nagelsmann ter Stegens Klubkollege Ilkay Gündogan.

Nationalmannschaft beschäftigt Neuer "aktuell gar nicht"

Überhaupt beschäftige sich Neuer "aktuell gar nicht" mit dem DFB-Thema.

Vielmehr freue er sich darüber, dass es bei seinem Comeback "so gut gelaufen ist, dass ich wieder zurück bin", betonte Neuer und ergänzte: "Ich freue mich auf die nächsten Spiele und werde da Gas geben."

Bei der USA-Reise hatte Nagelsmann noch betont: "Es ist das allerwichtigste, dass wir Manu die Zeit geben, gesund zu werden. Wenn das der Fall ist, sehen wir weiter."

Hoeneß: Neuer "hat im Moment andere Sorgen"

Auch Bayerns Ehrenpräsident äußerte sich zuletzt zu einem möglichen DFB-Comeback von Neuer. "Er hat im Moment andere Sorgen. Manuel ist froh, dass er wieder zurück ist, da macht es keinen Sinn, jetzt ein Theater zu entwickeln, wer bei der Europameisterschaft hält oder nicht", stellte der 71-Jährige bei einer Wohltätigkeits-Veranstaltung des deutschen Rekordmeisters beim Circus Roncalli klar.

Neuer sei aktuell einfach froh, wieder auf dem Platz zu stehen. "Wir haben viele wichtige Spiele in den nächsten Monaten. Da ist die EM noch zu weit weg", betonte Hoeneß.