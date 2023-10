Scholl gibt FC Bayern Transfer-Tipp

Revierfoto via www.imago-images.de

Mehmet Scholl blickt auf den FC Bayern

Verpflichtet der FC Bayern im Winter einen neuen Spieler für das defensive Mittelfeld? Cheftrainer Thomas Tuchel wünscht sich eine sogenannte "Holding Six". Ex-Profi Mehmet Scholl kann sich mit der Idee anfreunden.

Im Interview mit "Sport Bild" erinnerte Scholl an ehemalige Sechser des FC Bayern, die auf dem Platz den Unterschied machten. "Jens Jeremies, Thorsten Fink, Owen Hargreaves, diese Richtung, ja. Mit Javi Martínez hatte man später solch einen Spieler und konnte damit große Erfolge feiern. Einer, der dazwischenfegt, ohne vom Platz zu fliegen", analysierte der achtfache Deutsche Meister.

"So ein Spielertyp tut jeder Mannschaft gut, auch dem FC Bayern", hielt Scholl fest: "Ich wurde in den Duellen gegen Dortmund immer von Steffen Freund in Manndeckung genommen, er war ein ähnlicher Typ. Immer nah dran, ich wusste bei ihm: Heute tut es weh."

Palhinha-Transfer des FC Bayern platzte

In der vergangenen Sommer-Transferperiode stand der FC Bayern kurz vor einer Verpflichtung von Joao Palhinha. Der 28-Jährige weilte bereits in München. Doch letztlich platzte der Deal zwischen dem deutschen Serienmeister und dem FC Fulham am Deadline Day.

Palhinha wird aktuell in der Gerüchteküche ebenso mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wie Kalvin Phillips von Manchester City.

Winter-Transfers des FC Bayern? Hoeneß lässt aufhorchen

Ehrenpräsident Uli Hoeneß machte Tuchel unlängst Hoffnung auf personelle Verstärkung.

"Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen, sind wir grundsätzlich nicht total dagegen. Vor allem, wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, so wie es ausschaut, muss man analysieren, was notwendig ist. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist", sagte der 71-Jährige am Montag am Rande einer Wohltätigkeits-Veranstaltung des FC Bayern beim Circus Roncalli.

Worte, die Tuchel an der Säbener Straße wohl nur allzu gerne hört.