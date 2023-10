Eberl-Wechsel zum FC Bayern rückt näher

IMAGO/Roger Petzsche

Der Wechsel von Max Eberl zum FC Bayern rückt näher

Noch in diesem Jahr könnte Max Eberl als neuer Sportchef des FC Bayern anheuern. Die Vorzeichen für ein Engagement stehen immer besser. Sein umstrittenes Aus in Leipzig wird dem 50-Jährigen an der Säbener Straße nicht zur Last gelegt - im Gegenteil.

Wie die "Sport Bild" berichtet, spielen die Gründe der Entlassung von Max Eberl bei RB Leipzig bei der Entscheidungsfindung des FC Bayern keine Rolle. Eberl wurde vor rund einem Monat von den Sachsen vor die Tür gesetzt. In diesem Zuge erhoben die Leipziger einige schwere Vorwürfe gegen den 50-Jährigen. Er soll seinen Pflichten nicht wie erwartet nachgekommen sein, hieß es in der Erklärung der RB-Verantwortlichen.

In München haben sie mit der Art und Weise des Eberl-Abgangs der "Sport Bild" zufolge keine Probleme. Im Gegenteil. An der Säbener Straße wird es Eberl angeblich sogar positiv ausgelegt, dass er sich mit der Vereinsstruktur der Leipziger nicht habe anfreunden können.

FC Bayern attestiert Eberl in Leipzig gute Arbeit

Auch was sportliche Entscheidungen betrifft, wird dem 50-Jährigen seitens des FC Bayern ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Die Leipziger hatten auch dies anders bewertet. Sie kritisierten Medienberichten zufolge unter anderem, dass es Eberl nicht gelang, einige Leistungsträger von einem Verbleib bzw. einer Vertragsverlängerung zu überzeugen.

Dass es ihm dennoch gelang, einen wettbewerbsfähigen Kader zusammenzustellen, wird in München dagegen wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Eberl zum FC Bayern? Zeichen stehen "so gut wie nie"

Weil ein Großteil der Bayern-Verantwortlichen sich mittlerweile klar für eine Eberl-Verpflichtung ausspricht - intern soll es nur kaum wahrnehmbare Gegenstimmen geben -, stehen die Zeichen auf ein Engagement des Ex-Leipzigers "so gut wie nie", schreibt die "Sport Bild".

Eine finale Entscheidung in der Causa soll auf der Aufsichtsratssitzung Mitte November getroffen werden. Schon kurz danach könnte der Deal auch offiziell über die Bühne gehen.