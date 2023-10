BVB-Boss über die finanzielle Lücke zum FC Bayern

IMAGO/Blatterspiel

Hans-Joachim Watzke will mit dem BVB unbedingt noch einmal Deutscher Meister werden

Seit über elf Jahren heißt der deutsche Fußball-Meister nun schon ununterbrochen FC Bayern. Ärgster Widersache war zumeist Borussia Dortmund, der aber über die Rolle der Nummer zwei seit 2012 nicht mehr hinaus gekommen ist.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will daran mit seinem Klub nur allzu gerne etwas ändern.

"Der Wunsch nach einem neuen Meister ist ja fast überall im Land groß", befand der Sauerländer im Gespräch mit der "Sport Bild". Watzke rechnete allerdings vor, warum es alleine aus finanziellen Gründen so schwierig ist, den FC Bayern überhaupt noch einmal vom deutschen Fußball-Thron zu stoßen.

"2005 hatten wir einen Umsatz in Höhe von 75 Millionen Euro, heute machen wir einen Umsatz von 500 Millionen. Die Bayern hatten damals einen Umsatz von 300 Millionen, heute von 800 Millionen. Wir haben eine beachtliche Entwicklung hingelegt – der FC Bayern hat das aber eben auch" so der 64-Jährige, der in seiner Funktion als Geschäftsführer bei den Schwarz-Gelben bis dato zwei Meisterschaften miterleben konnte.

BVB-Boss Watzke glaubt an spannendes Meisterrennen in der Bundesliga

Watzke verwies darauf, dass die monetäre Schere auch in Zukunft immer auseinanderklaffen werde beim Rekordmeister aus München und seinem Klub aus dem östlichen Ruhrgebiet: "Finanziell begegnen wir uns nicht auf Augenhöhe, und diesen Abstand werden wir auch in den kommenden Jahren nicht verringern können. Dafür bewegt sich der FC Bayern in einem wirtschaftlich zu starken Umfeld", zollte er dem Konkurrenten aus dem Süden Respekt.

Der Dortmunder Klubboss wurde aber nicht müde zu betonen, wie stark die eigene wirtschaftliche Performance in den vergangenen Jahren in seiner Amtszeit gewesen sei: "Unsere Leistung ist es, dass wir 18 Jahre lang nachgezogen haben und sportlich nicht haben groß abreißen lassen. Wir haben in der vergangenen Saison für einen spannenden Meisterkampf gesorgt. Ich bin mir sicher, dass wir in der Bundesliga auch in dieser Saison wieder einen spannenden Meisterkampf haben werden."