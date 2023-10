Uli Hoeneß sendet Giftpfeil in Richtung BVB

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Uli Hoeneß äußert sich vor dem BVB-Duell seines FC Bayern

Vor dem direkten Duell mit Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) fährt Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern die Abteilung Attacke hoch - zumindest ein bisschen. Im Fokus des Münchner Patrons: die vermeintlich zementierte Rolle des BVB als zweite Kraft in Fußball-Deutschland.

Mit Fug und Recht beansprucht Borussia Dortmund den inoffiziellen Titel "Best of the Rest" in der Bundesliga. In vier der vergangenen fünf Saisons fuhr der BVB mit - mehr oder weniger Abstand - hinter dem FC Bayern die Vizemeisterschaft ein. Nur 2020/2021 durchbrach RB Leipzig die Serie der Schwarz-Gelben.

Schon vor Jahren bezeichnete BVB-Boss Hans-Joachim Watzke seinen Verein in einem "Sky"-Interview als "zweiten Leuchtturm im deutschen Fußball". Das habe "nicht nur mit sportlichem Erfolg, sondern auch mit Strahlkraft zu tun", sagte er damals.

Rein sportlich kann der BVB den Status als Nummer zwei hinter dem FC Bayern derzeit aber nicht für sich beanspruchen. Das Überraschungsteam vom VfB Stuttgart ist als Dritter vor den Borussen und nur zwei Punkte hinter den zweitplatzierten Bayern. Bayer Leverkusen hat nach neun Spieltagen 2023/2024 sogar eine bessere Bilanz vorzuweisen als der Rekord- und Serienmeister.

FC Bayern will den BVB "unter Druck setzen"

Das nahm Ehrenpräsident Uli Hoeneß vor dem mit Spannung erwarteten Duell im Signal Iduna Park am Samstag zum Anlass, eine Spitze in Richtung BVB zu setzen.

Die Werkself und nicht Dortmund halte er "im Moment für unseren schwierigsten Gegner", sagte Hoeneß am Rande einer Benefizveranstaltung im Circus Roncalli am Montag. "Sie machen einen super Job und die Mannschaft spielt einen tollen Fußball."

Die Tatsache, dass Joshua Kimmich wegen seiner Roten Karte beim 8:0-Erfolg gegen Darmstadt 98 zuletzt gegen den BVB gesperrt, bezeichnete der langjährige Manager und Präsident des FC Bayern als "schade".

Das Team von Trainer Thomas Tuchel habe in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt aber "überragend gespielt. Es hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. So stelle ich mir den FC Bayern immer vor", schwärmte Hoeneß.

Der 71-Jährige ergänzte: "Ich hoffe, dass wir die Dortmunder am Samstag auch entsprechend unter Druck setzen können."