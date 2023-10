Hier läuft Saarbrücken vs. FC Bayern live im Free-TV

IMAGO/Revierfoto

Joshua Kimmich ist im DFB-Pokal anders als in der Bundesliga nicht gesperrt

Der FC Bayern will in dieser Saison endlich seine Durststrecke im DFB-Pokal beenden und erstmals seit 2020 wieder das Endspiel in Berlin erreichen. Dazu benötigt es am Mittwochabend (ab 20:45 Uhr) einen Auswärtssieg in der zweiten Hauptrunde beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Wo wird die Partie Saarbrücken gegen die Bayern live im Fernsehen und Stream übertragen?

In der ersten Runde gab sich der Rekordpokalsieger keine Blöße. Mit 4:0 gewann der FC Bayern ebenso ungefährdet wie standesgemäß bei Preußen Münster und löste damit das Ticket für die zweite Runde.

Nun geht es zum 1. FC Saarbrücken in den Ludwigspark. Die Saarländer hatten in der ersten Runde überraschend den Zweitligisten Karlsruher SC nach einem 2:1-Erfolg ausgeschaltet. Kai Brünker wurde damals am 11. August zum Helden des Abends, erzielte er doch in der Nachspielzeit den Siegtreffer für seine Farben.

Kann Saarbrücken für die nächste Überraschung sorgen? Welchen Stars wird Bayerns Cheftrainer Thomas Tuchel eine Verschnaufpause gönnen? Und wo wird das DFB-Pokalspiel 1. FC Saarbrücken vs. FC Bayern live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft 1. FC Saarbrücken vs. FC Bayern live im Free-TV