IMAGO/Blatterspiel

Mats Hummels tritt mit seinem BVB gegen Hoffenheim an

Nach dem Aufgalopp in der ersten DFB-Pokalrunde (6:1-Auswärtssieg beim TSV Schott Mainz) bekommt es Borussia Dortmund am Mittwochabend in der zweiten Runde jetzt mit einem echten Schwergewicht zu tun. Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim sorgt nämlich derzeit vor allem auswärts für Furore. Wo wird BVB gegen Hoffenheim live im Fernsehen und Stream übertragen?

In der Bundesliga verblüfft Hoffenheim aktuell mit einer sagenhaften Auswärtsstärke. Alle fünf Begegnungen auf fremden Plätzen wurden bisher gewonnen, damit rangieren die Kraichgauer in der Auswärtstabelle auf Platz eins. Eine beeindruckende Bilanz, der auch Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic bereits seinen Respekt zollte.

Auch im DFB-Pokal soll diese Auswärtsstärke der Mannen von Coach Pellegrino Matarazzo nun zum Tragen kommen, wenn es am Mittwochabend ab 18:00 Uhr zum fünfmaligen Pokalsieger Borussia Dortmund geht.

Während der BVB in der ersten Runde klar bei Schott Mainz die Oberhand behielt, konnte auch Hoffenheim zum Auftakt einen deutlichen Erfolg im Pokal-Wettbewerb feiern. In der ersten Runde wurde am 14. August verdient mit 4:1 beim VfB Lübeck gewonnen.

Wie schlägt sich Hoffenheim nun vor über 80.000 Fans im Signal Iduna Park? Hält der BVB seinen Traum vom ersten Pokalsieg seit 2021 weiter am Leben? Und wo wird Borussia Dortmund gegen TSG 1899 Hoffenheim live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft BVB vs. Hoffenheim live im TV und Stream