Alle Informationen zur DFB-Pokal-Achtelfinal-Auslosung

via www.imago-images.de

Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird am 5. November ausgelost

Wenige Tage nach dem Abschluss der 2. Runde wird in Dortmund das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. sport.de fasst alle wichtigen Infos zum Pflichttermin für die Fans zusammen.

Wann wird das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost?

Die Achtelfinal-Paarungen im DFB-Pokal werden am Sonntag, 5. November, im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Die Auslosung findet in der Halbzeitpause des Frauen-Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg (Anpfiff um 15 Uhr) statt.

Wo ist die DFB-Pokal-Auslosung live im TV zu sehen?

Live zu sehen ist die Auslosung wie üblich im Rahmen der ARD-Sportschau. sport.de bietet zur Auslosung einen ausführlichen Live-Ticker an.

Wann findet das DFB-Pokal-Achtelfinale statt?

Die nächste Runde im DFB-Pokal steigt am 5. und 6. Dezember. Die genauen Spieltermine werden vom Verband unmittelbar nach der Auslosung bekanntgegeben. An jedem der beiden Tage wird eine der Partien live im Free-TV zu sehen sein. Welche Spiele das sein werden, entscheidet sich ebenfalls kurz nach der Auslosung.

Welche Regeln gelten für die Achtelfinal-Auslosung?

Kurz gesagt: keine. Anders als in den ersten beiden Runden gibt es ab dem Achtelfinale keine Lostöpfe mehr. Der zuerst gezogene Klub hat in der Regel Heimrecht. Die einzige Ausnahme betrifft Vereine aus der 3. Liga und tiefer. Werden sie einem Bundes- oder Zweitligisten zugelost, haben sie ein Heimspiel garantiert.

Folgende Teams sind für das Achtelfinale qualifiziert

FC Homburg

FC St. Pauli

VfB Stuttgart

Hamburger SV

Fortuna Düsseldorf

Borussia Mönchengladbach

1. FC Kaiserslautern

Die Gewinner der folgenden Partien sind für das DFB-Pokal-Achtelfinale qualifiziert

SV Sandhausen - Bayer Leverkusen

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

SC Freiburg - SC Paderborn

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt

1. FC Saarbrücken - FC Bayern München

1. FC Nürnberg - Hansa Rostock

Hertha BSC - 1. FSV Mainz