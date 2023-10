Schlechte Pokal-Nachricht für den FC Bayern

IMAGO/Dennis Hetzschold

Land unter vor dem Pokalspiel des FC Bayern in Saarbrücken

Der FC Bayern muss sich weiter in Geduld üben: Die Entscheidung über eine Absage des DFB-Pokalspiels beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken am Mittwoch wird erst am Spieltag fallen.

Dies teilte ein Sprecher des Gastgebers auf "dpa"-Anfrage mit.

Bei einer Begehung des Rasens im Ludwigsparkstadion am Dienstag um 14 Uhr wollen sich Vertreter der Stadt als Eigentümer des Stadions, des Klubs sowie Experten des Saarländischen Fußball-Verbandes zunächst ein Bild vom Zustand des Grüns machen.

"Aktuell wird am Platz gearbeitet, er wird aerifiziert", erklärte Thomas Blug, seines Zeichens Medienreferent der Stadt Saarbrücken.

Nach heftigen Regenfällen war das Meisterschaftsspiel der Saarländer am Sonntag gegen Dynamo Dresden in der Halbzeitpause abgebrochen worden.

Da es in der Nacht zum Dienstag nicht mehr stark geregnet hat, besteht die Hoffnung, dass die Pokalpartie der 2. Hauptrunde um 20:45 Uhr angepfiffen werden kann. Mit 16.000 Zuschauern ist das Spiel restlos ausverkauft.

FC Bayern drohen Terminprobleme

Für den FC Bayern wäre eine Absage angesichts des dichten Programms in Bundesliga und der Champions League durchaus problematisch. Auch eine Länderspielpause steht im November noch an.

Eine Verlegung an einen anderen Ort ist nach Klubangaben so kurzfristig nicht möglich, zumal die benachbarten Stadien des FC Homburg (gegen Greuther Fürth) und 1. FC Kaiserslautern (gegen den 1. FC Köln) durch Pokalspiele schon belegt sind.

Dem FC Bayern dürfte gleichwohl daran gelegen sein, nicht auf einem tiefen, teilüberfluteten Geläuf anzutreten. Das Verletzungsrisiko für die Spieler beider Mannschaften wäre kaum zu überblicken.

Schon die Erstrundenbegegnung des Rekordsiegers war verschoben worden: Da am Wochenende der 1. Hauptrunde der Supercup (gegen RB Leipzig) ausgetragen wurde, trat der FC Bayern erst Ende September bei Preußen Münster an - und gewann mit 4:0.