Adeyemi lobt besondere Qualität beim BVB

Karim Adeyemi (r.) wirkte gegen Eintracht Frankfurt in der zweiten Hälfte mit

Am Samstagabend hätte es Borussia Dortmund beinahe zum ersten Mal in der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga erwischt. Die erste Niederlage konnte kurz vor Schluss aber noch abgewendet werden, als Julian Brandt zum 3:3-Endstand bei Eintracht Frankfurt getroffen hatte.

Gleich zweimal war der BVB im hektischen Auswärtsspiel bei der Eintracht zurückgekommen. Zunächst nach dem zwischenzeitlichen 0:2 nach 24 Minuten, als sich die Platzherren im Deutsche Bank Park bereits auf der Siegerstraße wähnten. Marcel Sabitzer und Youssoufa Moukoko hatten den Rückstand aus Dortmunder Sicht egalisiert.

Auch das 3:2 von Fares Chaibi konnte dann noch einmal von den Schwarz-Gelben ausgeglichen werden.

Die Comeback-Qualitäten sah im Nachgang auch Nationalspieler Karim Adeyemi als ganz besondere Stärke des BVB in der laufenden Spielzeit an: "Für uns war auch nach dem 0:2 klar, dass wir hier trotzdem noch gewinnen wollen. Wir haben nicht abgeschlossen, der Kampfgeist war auf auf jeden Fall immer da. Auswärts dann noch einmal so zurückzukommen, ist glaube ich sehr, sehr stark", meinte der Flügelstürmer gegenüber BVB-Vereinsmedien.

Adeyemi beim BVB derzeit nur Einwechselspieler

Adeyemi selbst spielt bislang eine eher schwache Saison, hat seinen Stammplatz unter Cheftrainer Edin Terzic gegenwärtig verloren. Umso wichtiger war es für den 21-Jährigen, es bei Eintracht Frankfurt wenigstens mal wieder auf 45 Einsatzminuten sowie eine Torbeteiligung gebracht zu haben. In der 82. Minute hatte er den Ausgleich von Julian Brandt mit einem Tempolauf auf der linken Seite mustergültig vorbereitet.

"Ich bin sehr froh, dass ich das in dem Spiel gemacht habe mit dem Assist zu Jule. Aber ich wäre natürlich noch glücklicher, hätten wir gewonnen", so Adeyemi, der in der Saison 2023/2024 noch keinen Pflichtspieltreffer erzielt hat.

Der gebürtige Münchner stand zudem erst dreimal in der Dortmunder Startformation, wurde bei seinen sieben weiteren Einsätzen nur eingewechselt.