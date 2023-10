Matthäus nennt spannende Option für FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Lothar Matthäus analysiert die Personallage des FC Bayern

Fußball-Deutschland fiebert dem Bundesliga-Kracher zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern entgegen. Die Münchner müssen ohne den gesperrten Joshua Kimmich beim BVB antreten. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus bringt deshalb eine spannende Option für das zentrale Mittelfeld ins Spiel.

Die Rote Karte von Joshua Kimmich im zurückliegenden Duell zwischen dem FC Bayern und SV Darmstadt 98 (8:0) hat Folgen. Der 28-Jährige muss unter anderem im Bundesliga-Topspiel gegen den BVB (Samstag, 18:30 Uhr) zuschauen.

"Er [Kimmich] hat in den vergangenen Wochen überragend gespielt und auf seiner Position hat der FC Bayern sowieso Probleme", analysierte Lothar Matthäus die Situation in seiner "Sky"-Kolumne.

Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel müsse nun "Lösungen finden". "Ich sehe sogar de Ligt auf der defensiven Position im Mittelfeld, wenn Upamecano zurückkommen sollte", nannte der Weltmeister von 1990 eine interessante Alternative für den FC Bayern.

De Ligt hatte bereits in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) im September in der Schlussphase als Sechser agiert. Zuletzt lief der Niederländer aber auf seiner gewohnten Position in der Abwehrmitte auf, auch, da Dayot Upamecano derzeit wegen einer Oberschenkelverletzung passen muss. Eine Rückkehr des Franzosen gegen den BVB ist ungewiss.

FC Bayern: Lothar Matthäus rechnet mit Winter-Transfers

"Man kann Musiala dort spielen lassen, wenn man es offensiver angeht", nannte Matthäus eine weitere Option für das zentrale Mittelfeld: "Ich finde die Lösung mit Laimer, Musiala und davor Müller nicht so schlecht."

"Kimmich ist gesperrt, Goretzka hat sich die Hand gebrochen, Upamecano ist verletzt", resümierte der TV-Experte und urteilte: "Wenn beim FC Bayern im defensiven Bereich zwei, drei Spieler fehlen, sieht man, dass der Kader dort in der Breite nicht so gut aufgestellt ist wie in der Offensive."

Auch deshalb gehe er von Winter-Transfers an der Säbener Straße aus, so Matthäus.