VfB Stuttgart von "Luxusproblem" geplagt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Beim VfB Stuttgart gibt es ein Hauen und Stechen um die Tickets

Der aktuelle sportliche Höhenflug hat für den VfB Stuttgart auch Schattenseiten. Um die Tickets für die Heimspiele der Schwaben in der MHPArena gibt es derzeit ein Hauen und Stechen - ein Thema, das den Klub bewegt.

"Wir haben ein Luxusproblem: Die Nachfrage ist deutlich höher als das Angebot. Also müssen wir Wege finden, die Ticketvergabe so fair wie möglich zu gestalten", hieß es in einer Reaktion auf die Anfrage der "Stuttgarter Nachrichten".

Das Blatt berichtet von Online-Warteschlagen im fünfstelligen Bereich sowie einer Wartezeit von bis zu einer Stunde vor dem jüngsten Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Die Zunahme der Mitgliederzahlen in der jüngeren Vergangenheit hat demnach unmittelbar damit zu tun, dass diese ein Vorkaufsrecht für Tickets genießen. Nicht-Mitglieder kommen derzeit nicht oder nur sehr schwer an die begehrten Karten.

Drastische Schritte, wie ein Zurückhalten von Tickets für den freien Verkauf oder eine Begrenzung der Anzahl von Spielen pro Saison, für die jedes Mitglied Karten erwerben kann, plant der VfB Stuttgart nicht.

VfB Stuttgart verteidigt aktuelle Ticket-Lösung

"Wir halten die gegenwärtige Vergabepraxis für die gerechteste unter den gegebenen Umständen. Mitglieder haben in der Regel gute Chancen auf ein Ticket. Aber immer alle Interessenten zu bedienen, ist derzeit nicht möglich", teilten die Schwaben mit.

Zukünftig könnte es demnach aber ein Losverfahren unter den Mitgliedern für Highlight-Spiele geben.

Der VfB Stuttgart lockte in seinen fünf Heimspielen 2023/2024 bereits 266.500 Menschen in die MHPArena - ein Zuschauerschnitt von 53.300 pro Partie. Das ist hinter Borussia Dortmund (81.365), dem FC Bayern (75.000) sowie Eintracht Frankfurt (55.220) der vierthöchste im Liga-Vergleich.

Sportliche steht der Fast-Absteiger der Vorsaison aber sogar noch besser da als in der Zuschauer-Tabelle. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß belegt derzeit Rang drei.