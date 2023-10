Freund bestätigt klare Müller-Tendenz beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller erzielte gegen Darmstadt 98 sein erstes Saisontor

Thomas Müller hat seinen Stammplatz beim FC Bayern unter Cheftrainer Thomas Tuchel längst verloren, kommt zumeist nur noch als Einwechselspieler auf seine Einsätze. In dieser Rolle zeigte der Routinier jüngst aber eine herausragende Leistung, steuerte beim 8:0-Kantersieg der Münchner gegen den SV Darmstadt in knapp einer halben Stunde auf dem Rasen noch drei Scorerpunkte bei. Über die weiteren Zukunftspläne Müllers ranken sich mittlerweile Spekulationen.

Neuer Vertrag, Auslandswechsel, Karriereende: Bei der Personalie Thomas Müller wird längst wieder fleißig spekuliert, läuft das Arbeitspapier des 34-Jährigen doch im Sommer 2024 beim deutschen Rekordmeister aus.

Der neue Sportdirektor der Münchner, Christoph Freund, stellte am "Sky"-Mikrofon zuletzt klar, wie er als verantwortlicher Kaderplaner die Situation mit Ergänzungsspieler Müller einschätzt, der in der laufenden Spielzeit bis dato erst dreimal in einem Pflichtspiel in der Bayern-Startelf stand.

"Wie ich ihn auf dem Platz und außen rum wahrnehme? Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil für die Mannschaft. Wir werden Gespräche führen die nächsten Wochen", so der 46-Jährige über Müller, der in seiner gesamten Profi-Karriere ausschließlich für den FC Bayern gespielt hat.

Müller sieben Mal nur Einwechselspieler beim FC Bayern

Ob der mit 33 Titelgewinnen erfolgreichste deutsche Fußballspieler aller Zeiten noch über den Sommer 2024 beim FC Bayern spielen wird, hängt laut übereinstimmenden Medienberichten nicht zuletzt von Müller selbst ab.

Sollten die sportlichen Leistungen des Ur-Bayers weiterhin den obersten Ansprüchen des deutschen Rekordmeisters genügen, könnte Müller wohl selbst über ein weiteres Bayern-Jahr befinden. Knackpunkt könnte noch das Mega-Gehalt von geschätzt 20 Millionen Euro pro Saison werden. Hier müsste der Weltmeister von 2014 für ein weiteres Vertragsjahr wohl Abstriche in Kauf nehmen.

Laut "Sky" und der "Sport Bild" soll sich Müller, der in der laufenden Saison sieben Pflichtspiele als Einwechselspieler bestritt, trotz der Rolle des Edel-Jokers noch immer wohl bei seinem Herzensverein fühlen und sich eine weitere Spielzeit im FCB-Trikot nur allzu gut vorstellen können.