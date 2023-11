Rummenigge von Boniface und Xavi Simons angetan

IMAGO/Laci Perenyi

Neue Attraktionen der Bundesliga: Xavi Simons und Victor Boniface

Gleich fünf Mannschaften haben sich in der Fußball-Bundesliga von der Konkurrenz abgesetzt. Neben dem FC Bayern mischen auch der BVB, der VfB Stuttgart, RB Leipzig und vor allem Überraschungs-Primus Bayer Leverkusen in der Spitzengruppe mit. Ex-Profi Michael Rummenigge gerät bei einigen Profis der Top-Klubs ins Schwärmen.

Nach neun Spieltagen thront Bayer vor dem FC Bayern: Abgesehen von dem direkten Duell, das 2:2 endete, hat die Werkself bislang alle Ligaspiele gewonnen.

Eine Leistung, die Michael Rummenigge Respekt abnötigt. Das Team von Erfolgscoach Xabi Alonso könne den Seriensieger "wirklich gefährden", schrieb der 59-Jährige in einem Gastbeitrag für den "Sportbuzzer".

Leverkusen habe "auf dem Transfermarkt alles richtig gemacht", hob der frühere Offensivspieler hervor: "Jonas Hofmann hat sich aufgrund seiner besseren Mitspieler weiter gesteigert, Granit Xhaka ist ein echter Abräumer und Victor Boniface ein Top-Torjäger. Dazu kommt auch noch Alejandro Grimaldo, der als Außenverteidiger sogar torgefährlich ist."

Rummenigges Einschätzung: "Für mich kann Bayer auch wegen der Klasse von Trainer Xabi Alonso den Titel holen."

Nur Remis gegen FC Bayern: Fehlt RB der "Killerinstinkt"?

Auch von RB Leipzig ist Rummenigge durchaus angetan. Trotz des personellen Umbruchs im Sommer mischen die Sachsen wieder ganz vorne mit. Den Meistertitel traut er ihnen jedoch nicht zu.

"Die Leipziger sind immer ein sicherer Kandidat für die Champions League – für mehr wird es aber auch in dieser Saison nicht reichen. Dafür fehlt einfach der Killerinstinkt. Das hat man im Spiel gegen die Bayern gesehen, als RB eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben hat. Einer echten Top-Mannschaft passiert so etwas nicht", so der Ex-Nationalspieler.

Zugleich verwies Rummenigge auf den enormen Aderlass. "Leipzig hat im Sommer zahlreiche Stars verloren und spielt dennoch oben mit. Warum? Weil man ein glänzendes Auge für Verstärkungen hat. Spieler wie Xavi Simons oder Lois Openda in die Bundesliga zu holen, nötigt mir Respekt ab", betonte der gebürtige Lippstädter.