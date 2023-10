Davies offenbar "Verkaufskandidat" beim FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Alphonso Davies könnte den FC Bayern verlassen

Die Zeichen zwischen Alphonso Davies um dem FC Bayern stehen angeblich auf Trennung im kommenden Sommer.

Wie die Münchner "Abendzeitung" berichtet, sei der kanadische Außenverteidiger ein "Verkaufskandidat" beim deutschen Rekordmeister. Davies wiederum sei verlockt, ein "neues Abenteuer" zu starten.

Als Wunschziel des 22-Jährigen kristallisierte sich zuletzt immer mehr Real Madrid heraus. Davies' Berater Nick Huoseh flirtete immer wieder öffentlichkeitswirkam mit den Königlichen.

Der Spieleragent soll deswegen beim FC Bayern inzwischen in Ungnade gefallen sein, wie "Sport Bild" zuletzt berichtete - keine gute Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Klienten.

Dem Blatt zufolge will Real für Davies rund 40 Millionen Euro in die Hand nehmen, bei etwas mehr als 50 Millionen Euro soll die Schmerzgrenze von Klub-Boss Florentino Pérez und Co. liegen.

Der 76-Jährige hofft spanischen Medienberichten zufolge bei Davies auf einen ähnlichen Coup wie 2014, als Real für Toni Kroos vergleichsweise moderate 25 Millionen Euro an den FC Bayern überwies. Kroos' Marktwert lag damals bei über 40 Millionen Euro, der von Davies wird sogar auf 70 Millionen Euro taxiert.

Keine Gespräche zwischen dem FC Bayern und Alphonso Davies?

Gespräche zwischen der Vereinsführung des FC Bayern und der Spielerseite sollen zurzeit nicht stattfinden - und das, obwohl laut Berater Huoseh mit den Ex-Bossen um den entlassenen Sportvorstand Hasan Salihamidzic eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrags schon fast ausgehandelt war.

Neben Real soll sich auch Manchester City intensiv mit Davies' Situation beim FC Bayern beschäftigen. Transfer-Journalist Ekrem Konur brachte zudem ein mögliches Winter-Angebot von Paris Saint-Germain ins Gespräch.

Davies war Anfang 2019 für 14 Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps aus seiner Heimat zum FC Bayern gewechselt und nahm in München eine beeindruckende Entwicklung. Inzwischen steht er bei 167 Pflichtspielen (acht Tore, 28 Vorlagen) für seinen derzeitigen Arbeitgeber.